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Instagram限時動態新介面曝光　巧撞修圖軟體介面

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Instagram限時動態新介面曝光。（圖／翻攝Jane Manchun Wong推特）

▲Instagram限時動態新介面曝光。（圖／翻攝Jane Manchun Wong推特）

科技中心／綜合報導

Instagram已經是不少時下年輕人最喜愛用的社群軟體之一，每每Instagram進行改版，總是引來正反兩極的評價。程式碼研究人員Jane Manchun Wong近期在推特爆料指出，Instagram將對限時動態進行改版。

從Jane Manchun Wong曝光的照片，這次的改版後，限時動態將分為三大區塊，分別是「直播」（Live）、「一般」（Normal）與「創意」（Create），原先的拍攝模式像是「Boomerang」、「超級變焦」、「聚焦」等都放在「一般」（Normal）內，而現在大家常用的「票選功能」、「倒數計時」等則放置在「創意」（Create）內。

▲▼Instagram限時動態新介面曝光。（圖／翻攝Jane Manchun Wong推特）

▲Instagram限時動態新介面與Obscura的介面相當類似。（圖／翻攝Jane Manchun Wong推特）

據Jane Manchun Wong的爆料，這次Instagram現實動態的改版介面，看起來與名為「Obscura」的修圖應用程式相似，Obscura的官方Twitter也幽默回應Instagram限時動態可能改版的模仿情況，「當大家都開始追隨你時，你就知道你做的是對的」。這樣的介面也與單眼相機的模式切換器非常類似。

▼Obscura的官方Twitter也幽默回應。（圖／翻攝Jane Manchun Wong推特）

▲▼Instagram限時動態新介面曝光。（圖／翻攝Jane Manchun Wong推特）

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關鍵字：Instagram,限時動態,修圖軟體,修改,爆料

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