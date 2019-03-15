疑Pixel 4 XL設計圖曝光　採螢幕開孔技術搭雙前置鏡頭

▲疑似Pixel 4 XL的設計圖曝光。（圖／翻攝Twitter）

科技中心／綜合報導

美國科技巨擘Google才在去年推出Pixel 3系列手機，現在已經有關於下一代Pixel 4系列手機的傳言已在網路上流傳，爆料網站Slashleaks更是曝光了相關設計圖。

綜合外電報導，雖說Google Pixel 系列手機可能不是性能最強大且最暢銷的Android手機，但毫無疑問Pixel系列手機已經建立相當多的忠實粉絲，因為Pixel系列手機的用戶可以隨時使用最新、最強大的Android功能，例如目前絕大多數Android手機仍無法運行Android 9.0 Pie，但Pixel系列手機已經可以運行Android Q。

目前Google最新的Pixel系列手機為去年10月發布的Pixel 3和Pixel 3 XL，但外界有關Pixel 4系列手機的傳言已在網路上流傳，爆料網站Slashleaks近期就發布了草圖，並宣稱這就是正在開發的Pixel 4 XL的設計圖。

與Pixel 3 XL相比，這次曝光的Pixel 4 XL的設計圖，在後置鏡頭部分，兩款皆採用雙鏡頭設計，並保留Pixel系列的兩段式設計。但在正面的部分，疑似採用了與三星Galaxy S10系列相同的螢幕開孔技術，將前置雙鏡頭鑲嵌在螢幕內，也等於宣告Pixel 4 XL正式與劉海告別。

目前Google官方並未正式曝光任何Pixel 4系列手機的訊息，這些曝光的設計圖究竟是真是假只能等待今年10月Google正式發表Pixel 4系列手機才能確定。