陰陽變天三溫暖！30℃夏「一夜降10℃」回寒冬　周五鋒面掃雨北台灣

▲北方將有鋒面生成通過台灣。（圖／中央氣象局，下同）



記者許力方／綜合報導

全台回溫狂飆！中央氣象局表示，20日各地陽光露臉，氣溫持續升高，尤其中南部可達31度左右，但低溫仍只有約18度，日夜溫差較大，預估30度溫暖熱天將持續到21日（周四），22日（周五）將有另一波鋒面通過，加上東北季風增強，中部以北、東半部轉雨變涼，高溫有近10度降幅，一夕之間從夏天變冬天。

氣象表示，20日天氣穩定，全台、金馬澎大多陽光露臉，白天氣溫持續回升，午後山區有局部短暫陣雨；白天北部及東半部舒適溫暖，中南部溫暖微熱，預測北東高溫約27到29度，中南部則可達31度左右，但早晚仍有涼意，低溫仍只有18至21度，中南部日夜溫差較大。

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▲把握兩天暖熱夏天，周五開始變天轉涼，宛如回到寒冬。



預估熱暖天氣將持續至21日，各地天氣穩定，晴到多雲，持續回暖，白天西半部高溫普遍都將超過30度，溫暖微熱，頗有有夏天的氛圍，僅午後山區有局部短暫陣雨。到了22日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣型態，北東天氣明顯轉涼，高溫驟降10度左右，其他地區早晚也偏涼。

氣象局提醒，21至22日將變天，氣溫驟降，23日（周六）則持續受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨。

對此，前預報中心主任吳德榮也在《洩天機教室》中分析，最新模式模擬顯示，20、21日各地晴時多雲、大幅回暖，西半部高溫將升至30度以上，為春暖似夏的天氣，但22、23日鋒面過境，中部以北伴隨明顯降雨，加上東北季風增強、氣溫驟降，乍暖還寒的天氣，有如洗「三溫暖」的變化。

把握這兩天好天氣！天氣風險公司總經理彭啟明表示，周五前兩天有點像是夏天，新的一波正在變化當中，預計明、後2天北方鋒面生成，伴隨強冷空氣南下，這波鋒面到達台灣時可能水氣會再少一些，但鋒面通過，雨還是會下，重點是後面的冷空氣，北台灣氣溫將明顯下滑，回到冬天時的溫度，約16至18度，尤其空曠地區可能下探14度。

▼周五北台驟降溫。