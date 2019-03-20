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影／台鐵清明票今開賣「狂掃32萬張」！剩餘時段曝　3/22再釋未取車票

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記者曹悅華／台北報導

你有搶到票嗎？台鐵局於今（20）日零時起，開放108年清明節連續假期（108年4月3日至4月8日）全線電話語音、網路及超商訂票，截至今日上午9點止，總計完成18萬5,984筆、31萬9,368張訂票，訂票過程順利，沒訂到票的民眾別氣餒，22日會再釋出未取車票。

▲火車進站,台鐵,台中站,區間車,月台（圖／記者季相儒攝）

▲截至今上午9點，台鐵總計完成清明連假31萬9,368張訂票。（圖／記者季相儒攝）

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請完成訂票之旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於3月22日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請參閱台鐵局訂票網頁餘票查詢功能

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況
(一)台北往花蓮、臺東方向
4月3日12時至4月4日15時，長途自強號座位已售完。
(二)台東、花蓮往臺北方向
4月7日15時以前長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況
(一)台北往高雄方向
4月3日14時至4月4日17時，長途自強號座位已售完。
(二)高雄往台北方向
4月7日11時至18時長途自強號座位已售完。

▲▼春節疏運，台北車站台鐵2月2日返鄉人潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲多數長途尖峰段車票已售完。（圖／記者林敬旻攝）

三、南迴線車票預訂概況
(一)高雄往台東方向
長途各車次自強號尚有座位。
(二)台東往高雄方向
長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花對號區間快車預訂概況
4月4日台北往花蓮座位已售完，其餘各日期及車次尚有座位。

另4月3、4日及4月7日東線6班實名制列車，將於3月21日零時起開放身分證U、V及108年3月1日以前設籍花東之縣民網路訂票。

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關鍵字：台鐵,清明連假,加班車,車票,搶票,剩餘車票

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