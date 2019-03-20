蔡賴對決／卓榮泰說重話：嚴格要求黨部主管百分百中立

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨主席卓榮泰20日在中常會前發表談話，針對備受關注的總統黨內初選「蔡賴對決」，卓榮泰再說重話，「嚴格要求中央黨部及各黨部主管百分百中立、公正公平公開、沒有瑕疵。」

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德聲稱民進黨處境比2008年還險峻，決定勇敢承擔並前往登記，力拼連任的總統蔡英文則在19日派出年輕議員代為領表，21日前將正式登記。「蔡賴對決」展開，黨員紛紛表態，卓榮泰20日接受廣播專訪時卻對黨工喊話，「這個時段裡不要過度表態」。

賴清德18日登記隔天，包括英系掌門人陳明文在內等22名民進黨立委在議場前召開記者會聲援，力挺蔡英文連任。有連署的但沒現身的有蔡適應、黃秀芳跟鄭運鵬。

卓榮泰20日下午在中常會前發表談話，他強調，民進黨創黨以來歷經無數黨內、黨外競爭，黨內制度由來已久，也符合民主要求，針對初選作業，他作為黨主席一定嚴守中立公正、不容質疑。

卓榮泰也再度說重話，「我要嚴格要求中央黨部以及各級地方黨部的全體黨務主管及同仁，務必必須嚴守百分百黨務中立，辦理選務相關，更要公正公平公開沒有瑕疵。向台灣社會證明我們有這樣的能力跟效率，這次總統提名初選過程，每個同志都可以心有所屬，但全體黨公職不宜過度表態，例如立法院以及台南市議會部分同仁，日前集體動作，都有被外界曲解為個人或派系紛爭的風選。」

卓榮泰說，他希望所有的集體動作到此為止，「我要誠懇呼籲全體黨員跟支持者，如果你還相信這個黨，也看到我們始終堅持持續努力，請您千萬不要有情緒化言論跟反映，任何一個不適當具有攻擊性的言論文字或動作，都應該避免。」他強調，「初選機制不會造成分裂，民主程序過程跟結果會讓我們更團結，讓我們肩負起民進黨更成熟、更穩健、更進步的歷史使命。」

▼卓榮泰中常會前談話。（圖／記者屠惠剛攝）