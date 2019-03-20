秒認同蔡阿嘎是「勁敵」　蔡英文：你來接我的班吧！





▲總統蔡英文與網紅蔡阿嘎。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書粉專）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文18日在臉書邀請民眾加入她的Youtube頻道，19日就與網紅蔡阿嘎同步上傳合作影片，引起網友熱烈討論。在進行一系列互動後，蔡阿嘎一本正經地詢問蔡英文，如果自己出來選總統，會不會是勁敵？蔡英文秒答「會」，但得知蔡阿嘎還沒滿40歲後，立刻大喊「好家在！」

蔡阿嘎在19日上傳「嘎名人尬台語#5：蔡英文總統X蔡阿嘎。全世界第一個當面嗆總統的YouTuber！」影片，剛開始21秒就直嗆「今天是什麼人物這麼囂張！敢讓我出外景」、「但是誰來我也沒在怕！誰來我就嗆他！台灣現在誰最囂張？總統吧？總統最大而已，來一個，罵一次！」

▲蔡英文上蔡阿嘎YouTube頻道，被開玩笑是五月天瑪莎。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube頻道，下同）

前一秒還大喊「叫她過來！」的蔡阿嘎，轉頭發現蔡英文默默走到身邊，瞬間張大雙眼傻笑，立刻改口稱「這是…五月天瑪莎吧？是瑪莎嗎？請問小姐你貴姓？」而蔡英文也果斷地回答「跟你一樣姓蔡」，讓他機智回答「瑪莎也姓蔡！」隨後，蔡阿嘎被藏鏡人提醒「你不是說見一個罵一個嗎？」他趕緊說「沒有！你在講什麼！總統只有一個！蔡家之光！」

經過一系列台語快問快答後，蔡英文一共獲得16秒的宣傳時間，但她僅念出「我從3月21日開始，我要進行我們的海洋民主之旅的訪問，這次我要訪問帛琉、諾魯，還有馬紹爾群島，這幾個國家他們都是…」就被蔡阿嘎打斷「謝謝！」讓蔡英文氣到拍桌狂笑。

值得一提的是，影片最後還有一段蔡阿嘎小問題花絮，只見他一本正經地詢問「因為網路上有很多人想要我出來選總統…那您覺得我會不會是您的勁敵呢？」蔡英文秒回答「會」，讓蔡阿嘎好驕傲，卻被站一旁的二伯（蔡阿嘎老婆暱稱）提醒「但要40歲（才能選總統）」，使蔡英文手摸胸口笑稱「好家在」。今年34歲的蔡阿嘎坦承「就算總統當完卸任了，可能我都沒滿40歲」，讓蔡英文風趣地說「那你來接我的班吧！」

網友們對此表示，「結果還是沒讓小英總統講完，笑死我了﻿﻿」、「這集好好笑 竟然真的沒讓小英講完」、「哈哈哈瑪莎笑死，剛好三個都姓蔡XD」、「全世界史上第一個打斷國家領導人說話的還有誰 XD﻿」、「蔡英文拍手的時候真可愛！！我最喜歡蔡英文了！！﻿」