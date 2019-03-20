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社會 社會焦點 保障人權

還在談判離婚就不顧妻子反對帶走孩子　男觸法最重判7年

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▲▼台北地檢署,北檢。（圖／資料照）

▲台北地檢署將1名未經妻子同意就帶走小孩的男子起訴「準略誘罪」。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

別以為帶走自己親生孩子是天經地義的權利。台北一名在海外工作的鄭姓男子，在和妻子打離婚官司期間，不顧妻子反對，也不管法院已經裁定禁止，仍2度把孩子帶離台灣，妻子求見孩子無門，憤而提告，台北地檢署調查認為，鄭男侵害了媽媽對孩子行使親權的權利，日前依準略誘罪嫌起訴鄭男。

律師林瓊嘉解釋，略誘指的是以強暴脅迫等方式，使他人受自己支配之下，依《刑法》規定，略誘未滿20歲人脫離家庭或其他有監督權之人者，可處1年以上7年以下徒刑；若是被略誘的人未滿16歲，即使被誘者同意，也視同未經同意的略誘罪，也就是所謂的準略誘罪。

而本案的鄭姓男子，是被妻子指控，在2人還在解決婚姻問題的時候，已經協調好，平常由鄭男母親照顧，周末則由妻子照顧，但2018年4月間，鄭男未經妻子同意，就把年僅4歲的孩子帶出國，妻子多次要求見孩子，鄭男都置之不理。

妻子為此向法院聲請暫時處分，禁止鄭男在未經妻子同意下帶走孩子，沒想到鄭男在同年底把孩子送回台灣不到1個月，再次帶走孩子，妻子憤而拿著和鄭男的簡訊對話紀錄、法院裁定到警局提告，檢察官認為，鄭男雖然也是孩子的家長，但是前後2次帶走孩子，侵害了同樣擁有侵權的妻子權益，因此依2個準略誘罪起訴鄭男。

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關鍵字：父母,略誘,準略誘,親權,離婚,監護權,暫時處分

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