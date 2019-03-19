網購掃地機器人送來大陸規格插頭　127人怒告求償152萬元

記者劉昌松／台北報導

有消費者上網用近萬元購買小瓦掃地機器人，收到貨後發現，宣稱已經通過台灣官方檢驗合格的機器人，插頭、線料竟然是大陸規格，雖然代理商曾聲明，將補寄台版線材，並澄清「小瓦掃地機器人安全認證是假的」等言論並不屬實，仍有127名消費者委託律師，在19日到台北地檢署控告業者涉嫌詐欺、行使偽造公文書等罪，並將附帶民事求償152萬餘元。

▲消費者不滿買到的掃地機器人是大陸規格插頭，業者卻宣稱已通過台灣官方檢驗。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼消費者張先生委託律師蔡明宏（下圖，右）控告代理商耀晶電子涉嫌詐欺等罪。（圖／記者劉昌松攝）

2019年1月起，在線上募資平台嘖嘖網站出現一款「小瓦掃地機器人規劃版」，宣稱已通過經濟部標準檢驗局安全認證，每台售價8999元，不過有消費者之後在PTT八卦版爆料，稱收到的掃地機器人電源線、插頭明顯是大陸規格，懷疑沒有通過台灣安全認證。

▲▼ 消費者將這台掃地機器人送標檢局確認與業者當初申請送驗的產品技術不符 。（圖／記者劉昌松攝）

代理商耀晶電子公司（樂視達集團）曾發出官方聲明，稱「包裝疏失」，並承諾將補寄台版線材，但有其他消費者向標檢局查證，回函指出業者當初送驗的產品技術，與實際出貨商品不合，讓127名消費者感覺受騙而提告。

▲業者曾在網站聲明，將重新寄送掃地機器人的台版線材，並澄清「小瓦掃地機器人安全認證是假的」等言論並不屬實。（圖／記者劉昌松翻攝）

消費者代表鄭先生19日和律師蔡明宏到北檢提告指出，這款掃地機器人網路集資專案已經結束，但商品仍在許多購物通路上可買到，尤其掃地機器人多是家中沒人時才用，若因規格問題發生事故，後果不堪設想，因此希望司法介入調查，以免發生憾事。

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