日人超瘋台灣漫畫鄭問「三國」　吳思瑤建議故宮結合前進東奧！



▲日人超瘋台灣漫畫鄭問作品「三國」，吳思瑤建議前進東奧可結合其作品。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

故宮院長吳密察今（20日）在立法院接受備詢，立委吳思瑤表示「我不會像其他人一樣唱衰故宮前進2020東奧」，相反地還提出具體作法，提到日本人現在超瘋台灣漫畫家鄭問的作品《三國演義》，可以結合其他故宮文物，另外也能借鏡巴黎等國際的數位藝術展，融合光雕、新媒體等元素前進東京。

吳思瑤提到，許多人在唱衰故宮前進2020東京奧運問題，提出安全考量、對等問題、尊嚴問題等，但她本人相當支持，也詢問到底敲定了沒？「知道你們的小組難產，但時間已經不夠了，但不能連一個談定的場館都飛了。」



▲鄭問老師的作品正於故宮南院展出。（圖／鄭問故宮大展）



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▲吳思瑤提出以嘻哈故宮的創意形象，借鏡國際藝術展前進2020東奧。

她強調自己不但不唱衰，也具體給出新做法、新想像，舉出「嘻哈故宮」的創意形象，融合新媒體、光雕、數位、漫畫等，還能借鏡巴黎數位藝術館等做法，結合日本最夯的TeamLab像是日本人現在非常瘋我們台灣的漫畫家鄭問「三國」系列作品，該系列目前也於故宮南院展出，因此若能將他的作品結合故宮文物，推到東奧，相信會有亮眼表現。吳密察也允諾回應，「再兩個月，一定讓妳看到我們的成績。」