故宮南院人氣下滑成「冷宮」？問「鎮院之寶」院長語塞



▲立委許智傑問故宮南院「鎮院之寶」為何？（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

故宮院長吳密察上任一個月來挑戰不斷，今（20日）接受立法院立法委員質詢時，不斷被問及關於行銷、軟硬體各方面措施，當立委許智傑問「故宮南院的鎮院之寶是什麼？」吳密察一時語塞，但強調院內人氣展品除了有陸續購買進來的收藏，也會讓北院的人氣展品有機會到南院。



▲立委許智傑質詢表示，南故宮的遊客人潮縮減大半，快要成為「冷宮」。

立委許智傑質詢表示，南故宮的遊客人潮縮減大半，快要成為「冷宮」，詢問院長吳密察「南院的鎮院之寶為何？」吳密察表示南院有陸續買進來的收藏，加上北院人氣展品，不過答不出確切的「鎮院之寶」。

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▲故宮院長吳密察一時回答不出南院的鎮院之寶。

許智傑說，「上一任院長還能回答我，故宮南院鎮院之寶是《龍藏經》」吳密察回應，《龍藏經》也是從北院下去的展品。而許智傑強調，北院很明顯有「翠玉白菜」，這是大眾知道去參觀必看的文物，如果南院也能有代表性的鎮院之寶，是不是更簡單清楚明瞭？

他擔憂故宮南院人潮縮減大半，人氣不斷下滑，很快淪為「冷宮」，期望院長下回能給出明確的方向、配套、結合周邊觀光等規劃，「還有給我鎮院之寶」。