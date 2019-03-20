找回黃永泰擔任故宮副院長　吳密察：我需要一個能跟我搭配的人



▲故宮院長吳密察被立委稱為「最資深新人」，還要他「堅持下去，做久一點」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導



故宮院長吳密察上任一個月，今（20日）上午首度在立法院接受備詢，經歷立委們輪番質詢考驗後，其中陳學聖提到蔡英文上任3年已來，故宮院長已經換了3任，副院長也在今日請辭，要他「拜託堅持做久一點」。吳密察在會後也對媒體表示「其實做故宮已經相對簡單」，而找回黃永泰擔任副院長是看重他的建築專業「我需要一個能跟我搭配的人。」



吳密察今（20日）首度在立法院接受備詢，上午藍綠立委輪番針對故宮營運、文物保存、行銷、文創商品、院區空間及交通規劃、海外發展等各方面提出質詢，炮火不斷，而吳密察則是冷靜謙虛以對，不斷強調自己「是個實事求是的人」。立委陳學聖則提到，蔡英文上任以來故宮院長不斷換人，要他「堅持下去、做久一點，替故宮留點顏面」。

會議中陳學聖也表示「為何不見副院長（李靜慧）出席？」質疑李靜慧放任院長獨自新兵打仗，後來主席隨即表示李靜慧已請辭，引起現場譁然，而新任政務副院長由原常務副院長黃永泰出任。陳學聖說吳密察是新人，又說是「資深的新人」，對他今日的表現算是讚許。

會後吳密察接受媒體訪問時也提到，身為故宮的CEO雖然可以有很多想法，但也必須尊重專業，更必須遵照政府的規定，畢竟故宮被列為「文化景觀」，不是他想怎樣就能怎樣。儘管挑戰與考驗不斷，他卻說「其實做故宮已經相對簡單」因為世界一流的展品已經擁有了，再來就是如何拉抬研究能量、做出好策展，至於營運上就參考世界一流的博物館怎麼做，「不需要搞得很複雜。」



▲黃永泰（右1）在3月20日新任為故宮政務副院長。（示意圖／故宮提供）

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針對目前請黃永泰新任政務副院長，吳密察也說，這個人必須是個行政幹才，也最好對博物館、中國藝術史的領域不陌生，而且他是建築專業，「我需要一個能跟我互相搭配的人」，他是最瞭解如何一路走來的人。