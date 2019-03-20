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故宮副院長李靜慧請辭！上一秒才被質疑：為何放任院長新兵打仗

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▲故宮政務李靜慧副院長（左）（示意圖／故宮提供）
▲前故宮政務李靜慧副院長（左）已請辭。（示意圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

故宮院長吳密察上任才一個月，今（20日）首次接受立法院備詢，面臨立委不斷針對故宮營運、行銷等各方面質詢考驗，就在約莫11點多有立委提出，「副院長到底人在哪？」「為什麼不出席？放任院長您一位新兵打仗？」不料在休息幾分鐘後，主席表示剛接獲副院長已提出請辭消息，目前請假中，引起現場一片譁然，請辭原因尚不明。而同步行政院在稍早已公佈最新人事，「國立故宮博物院政務副院長由原常務副院長黃永泰出任。」

今（20日）立法院召開教育及文化委員會會議時，有立委質疑為何副院長李靜慧不出席？批評故宮沒有老兵老將來帶，放任院長獨自新兵打仗，更說「從院長您上任以來，副院長一直請假」，問院長「是否鎮壓不住副院長？」還要求提出李靜慧請假細節，隨後主席突然告知，李靜慧已請辭故宮副院長一職。

▲▼ 立委陳學聖為故宮院長吳密察喊話，為何放任新兵打仗？（圖／記者林育綾攝）
▲立委陳學聖喊話，為何故宮老臣要放任院長獨自新兵打仗？（圖／記者林育綾攝）

請繼續往下閱讀...

而同步行政院在稍早已公佈最新人事，行政院發言人Kolas Yotaka說，行政院長蘇貞昌已於昨19日晚間核定相關人事，經濟部政務次長由原常務次長王美花出任，「國立故宮博物院政務副院長由原常務副院長黃永泰出任。」

前故宮政務副院長的李靜慧，2012年國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所肄業、1987年國立臺灣師範大學歷史學系畢業。據悉李靜慧在前院長陳其南卸任時，頻傳出「辭意堅定」，但從吳密察上任後，幾乎都在請假中，吳還緩頰「她期間有來幫忙主持過會議」，遭其他立委批「那不是應該的嗎？」今（20日）李靜慧請辭一事才確認消息。

▲▼ 故宮南院人氣下滑成「冷宮」？問「鎮院之寶」院長語塞（圖／記者林育綾攝）
▲被問是否鎮壓不住李靜慧？故宮院長吳密察還緩頰：她有來主持過會議。

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關鍵字：故宮,吳密察,李靜慧,黃永泰

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