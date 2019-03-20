吳密察每天煩惱故宮人潮　立委問：燈光昏黃破舊怎麼吸引人來？



▲立委蘇巧慧問：燈光昏黃、建築陳舊怎麼吸引人來？（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

故宮院長吳密察今（20日）在立法院接受質詢，被問及現在最大挑戰是什麼？他坦言就是「每天故宮開門有多少人來」，不過立法委員蘇巧慧、張廖萬堅都先後針對行銷與文創商品方面提出質疑，其中「全台9大博物館聯盟」會員卡一天才2人買。蘇巧慧更砲轟光是「門面」就有問題，批燈光依舊昏黃，大門、建築依然陳舊，這樣怎麼吸引小朋友來？



▲故宮院長吳密察坦言現在最大挑戰就是：面對每天故宮開門有多少人來？



立法委員蘇巧慧、張廖萬堅在今日（20日）先後針對故宮的行銷和文創商品提出質詢，其中蘇巧慧表示，故宮的文創品雖然堪稱有創意，但是否也能與時跟進並多元化，例如在中國大陸的故宮推國寶色口紅賣到翻；另外光是「門面」就大有問題，她說自己不久前去北院，發現大門依然陳舊未修繕、燈光依舊昏黃，「這樣怎麼吸引小朋友來？」「能否用你現在的專業，讓故宮被肯定？」吳密察回應將會盡力。

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▲立委張廖萬堅指出「全台9大博物館聯盟」行銷很有問題。（圖／記者林育綾攝）



張廖萬堅也說，除了文創商品，其他軟體部分也該加強，指出「全台9大博物館聯盟」行銷很有問題，107年會員卡購買人次僅81人次，108年1到2月計有24人次，等於一天才2人買，質問這數字會不會太誇張？除了提出建議能利用現有資源如「北北基好玩卡」，張廖萬堅也督促今年的「愛台灣博物卡」可否好好規劃及推動，畢竟「9千萬預算不是小數字」。