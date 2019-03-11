掃墓驚見骨灰罈旁「佈滿蜘蛛網大小5隻」　專家說話了

▲網友到彰化員林市第一公墓納骨塔掃墓，驚見家中祖先骨灰罈旁佈滿蜘蛛網。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

清明節掃墓時節又來到，有網友11日跟隨家人到彰化員林市第一公墓納骨塔掃墓祭祖，打開塔位門，驚見祖先骨灰罈周邊滿滿都是蜘蛛網，狀況簡直嚇人，大小蜘蛛就有5隻，po上網問其他網友，是否也曾見到此種狀況？

原po指出，他家祖先在第一公墓納骨塔已經放置許多年，每一年掃墓原po的媽媽都說要記得隨身攜帶衛生紙、毛巾到現場擦拭骨灰罈，當然今年也不例外，但今年原po發現結的蜘蛛網比往年更加茂密，大小蜘蛛就有5隻，讓他深度懷疑，是不是與他身體不好、一直找不到好工作有關聯。

原po無奈的表示，現在已經沒有墳墓可掃了，為何連區區塔位打掃骨灰罈也不行，整個塔位的骨灰罈骯髒混亂，卻不讓在清明前後讓家屬整理，實在說不過去，他有試著要請教公墓管理員，管理員也有向原po解釋，公所的管理原本就不能打開，怎麼清？

彰化黃雋淮道教法師對此指出，公墓納骨塔雖與土葬不同，但也是跟後代子孫息息相關，通常骨灰罈旁結滿蜘蛛網，也代表著與工作、事業不順、身體不好等等都有關，既然無法貿然移動祖先骨灰罈，管理員也應該要將周邊清理乾淨，讓這些要前往祭拜的民眾，都能有個好兆頭。

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