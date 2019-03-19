納骨塔工程弊案　廉政署帶回伸港鄉長鄉代會主席等40餘人

▲伸港鄉第三納骨塔工程集體貪瀆，廉政署上午帶回鄉長及主席等40餘人偵訊。（圖／翻攝自伸港鄉公所)

彰化縣伸港鄉公所19日上午遭廉政署派員搜索，除了帶回相關資料以外，鄉長曾煥彰與主秘、課長，以及鄉代會主席等多人都被帶到廉政署中部辦公室進行訊問，據了解鄉公所疑被檢舉即將在21日啟用的第三納骨堂工程弊案有關。

▲伸港鄉第三納骨塔工程集體貪瀆，廉政署上午帶回鄉長及主席等40餘人偵訊。（圖／翻攝自伸港鄉公所)

伸港鄉爆發鄉公所與代表會辦理工程採購集體貪瀆弊案，廉政署獲報今早6點動員調查局中機站、中區調查站、南投縣調站等人員兵分20多路，前往鄉公所等處蒐證，並帶回鄉長、主席、鄉公所主祕、課長及多位鄉民代表、連同廠商及白手套等相關人員等40多人，彰化檢方表示，該案件擴及層面大，真實涉案人員還待釐清，目前都還在偵訊中。

▲伸港鄉第三納骨塔工程集體貪瀆，廉政署人員帶回鄉長及主席等40餘人偵訊。（圖／記者唐詠絮翻攝)

這起搜索造成伸港鄉政壇大動盪，包括伸港鄉長曾煥彰、鄉代會主席林其瑞等人都被帶回，可能是被檢舉伸港鄉第一公墓孝恩堂的第三納骨堂興建工程有弊案，第三納骨堂是在曾煥彰任內興建完成，即將在21日開放申辦使用。

▲伸港鄉第三納骨塔工程集體貪瀆，廉政署人員到伸港鄉公所搜索。

《ETtoday東森新聞雲》記者下午5時要再度電訪鄉長曾煥彰，電話被關機，進到語音信箱已不通，問了辦公室秘書小姐都以「人都不在辦公室」回答，轉到行政課長室，也以不知道回應。

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