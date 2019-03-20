務實台獨工作者VS.務實水果行銷王　羅智強：他酸任他酸我自低頭賣水果

▲羅智強稱韓國瑜是「務實的水果行銷王」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

前行政院長賴清德宣布投入總統初選後，又在媒體前稱讚韓國瑜是「百年難得一件的政治奇才」，引發各界預測2020是否就是「清流對韓流」之爭。對此台北市議員羅智強在新聞節目《關鍵時刻》上認為，賴清德對上韓國瑜還是佔不了上風，甚至更把金庸武俠小說中九陰真經的章句「他強任他強，我自一口真氣足」改成「他酸任他酸，我自低頭賣水果」來形容韓國瑜現在的境界。

羅智強指出，「其實要看韓國瑜的話已經沒有辦法用任何規則去看他，他今天的魅力所來也就是他打破所有傳統政治規則，尤其是國民黨過去傳統的習性，他敢言、他說真話、他堅持、他又很有創意、行動速度又很快、又有執行力」。

▲2020將是賴清德對決韓國瑜？（圖／記者屠惠剛攝）



羅智強進一步分析，「將來賴清德跟韓國瑜對比，我也覺得賴清德其實討不了上風，賴清德說他是務實的台獨工作者，很抱歉，韓國瑜是務實的水果行銷王啊！這兩個一比就差了，你一看韓國瑜今天賣水果的精神，拿這件事情很多人打他打不下，就這個精神嘛！他的原則很簡單『他酸任他酸，我自低頭賣水果』」。

▲韓國瑜的原則，「他酸任他酸，我自低頭賣水果」。（圖／高雄市政府提供）



羅智強舉例，「大家有沒有記得，剛開始他賣了2000多萬元的水果到大陸去，結果呢林濁水馬上出來酸他了，哇2000多萬耶，佔到高雄農產比例0.11%，厲害啦我的瑜！酸他對不對，可是呢你會發現，他越賣越多，積沙成塔，聚少成多，那賣到最後賣到現在我問你林濁水能酸嗎？他今天又賣全聯又賣鴻海又賣大陸又賣新加坡又賣哪裡，他一個一個所謂積累的力量出來之後，當他低頭賣水果的那一剎那他不怕你酸，為什麼？因為我只要一直賣賣賣，我賣一天2000多萬，我可以賣一年365天2000多萬，我就要一直賣下去，我嘉惠的是誰？我最後嘉惠的是農民，而且更重要的是，今天賣東西對高雄是加法，你每家一次高雄農民就受惠一次，而且不要忘囉，這些每一次新聞的曝光，都是免費的廣告，有人就說，沒有韓國瑜，我還真不知道高雄的水果這麼棒啊！」