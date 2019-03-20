台灣過去3年有變嗎？他列17項蔡英文政績　網讚「選對人了」

▲總統蔡英文與前行政院長賴清德。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日宣布領表參加黨內初選，為2020總統大選投下震撼彈。為此，有網友在PTT發問「三年過去了，台灣現在有什麼改變嗎？」結果有人回文列出總統蔡英文17項政績，還反問「第一次看到實現這麼多政見的總統，不挺嗎？」掀起熱議。

原PO在PTT發文表示，「三年過去了，台灣現在對比三年前，有什麼改變嗎？一樣一堆人在抱怨，似乎沒比較好。」引發迴響，但其中有網友列出蔡英文政績反擊，引發正反論戰。

這名網友列出的17項政績分別為：

1.蔡川通話

2.年金改革

3.轉型正義

4.黨產歸零

5.潛艦國造（美國通過輸出許可）

6.工資調漲120-150

7.擺脫22k

8.全民減稅

9.健保欠費不鎖卡

10.股市最長萬點行情

11.婚姻平權

12.解決國道收費員問題

13.長照2.0的普及（真的差滿多的我阿嬤都去跳舞了）

14.美通過台灣旅行法（允許高層互訪）

15.五大創新產業持續實踐中

16. 美國正式將台灣納入印太戰略

17.政府債務占GDP比率減少3%

許多網友看完後，紛紛留言表示，「她3年做這麼多，國民黨什麼都沒做還爛8年 你說呢」、「從長遠來看...小英哪件事做錯了？」、「說一樣爛的根本沒好好了解只憑感覺在判斷」、「還有公司的營所稅調高，個人稅降低」、「光是她敢站出來說我們是一個國家，她是一個國家的總統，這樣就贏國民黨了。」

不過，也有人不以為然，留言批評：「可惜不敢打房，說好的居住正義呢」、「一例一休導致一堆服務業店家調漲 ，生活費漲很兇」、「把我的7天假還來」、「 物價漲超多，農地也能種工廠」、「常跳電，空氣變超差，勞工更不快樂。」

▲網友列出蔡英文17項政績，掀起熱議。（圖／記者范綱儀攝）

今年1月，總統蔡英文在臉書上強調，今年自元旦起再次調高基本工資，這是她任內連續三年調漲，至今已升至23,100元，相比就任前一共成長15%，連帶打工族時薪也調高至150元，「22k這個年輕人的低薪代名詞，已經正式走入歷史。」

蔡英文2月接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪時坦言，她從2016年5月開始執政後，很勇敢地去執行一些改革方案，像是年金改革、提出同婚議題等，都讓受到影響的人累積很多不滿，而這個累積的情緒是有被擴散，也因此影響了2018九合一大選的結果，但這不代表社會對兩岸議題態度的改變。