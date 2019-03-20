蔡賴PK挺誰？游錫堃：成熟的政黨不會畏懼黨內初選　

▲游錫堃。（資料照／翻攝自直播畫面）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入黨內總統初選引起熱議。黨內對此事法展各有不同看法。對此，前行政院長游錫堃20日在臉書上發表看法，他樂見民進黨總統候選人初選有競爭，一個健康、民主、成熟的政黨不會畏懼「黨內初選」。

游錫堃表示，面對黨內初選人選不只一個，有人意外、有人憂心，而團結很重要，「但往往成為既得利益者保護自己，而加諸於人的枷鎖。」走過威權政治時期的人都知道，在那個追求民主自由的年代，那一次選舉國民黨不打恐共「團結牌」？相信民主吧！西哲有言：「醫治民主之弊，唯有更民主」，「民主」是「民主進步黨」的核心價值，遵循民主程序下的良性競爭是好事！

游錫堃指出，「黨內初選」除有助國內民主政治更成熟外，對民進黨面對2020大選也有正面功能，例如有益政策辯論與對話；選戰組織熱身與演練；人選檢驗與擇優；及擬具黨內共識等。

游錫堃認為，提供人民「選擇的機會」是民主政治重要的核心內涵，受過越多次民主程序洗鍊而出線者，往往更知道謙卑、更能接地氣。

游錫堃說，民主進步黨既「民主」又「進步」，是華人世界第一個民主政黨，良性競爭，候選人及其團隊的自我約制至為重要，希望這一次的黨內初選能有真正的君子之爭，成為台灣與華人世界民主政治的典範，共勉之。

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