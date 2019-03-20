女大生欠錢賣29顆卵　手術無麻醉肛塞慘叫「痛得要死」

▲女大生為了償還貸款「賣卵子」，圖為示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

大陸中心／綜合報導

繼杭州一名女子為了買iPhone賣卵後，湖北武漢市近日也傳出有一名女大生為償還欠下的6萬元人民幣（約27萬5千元新台幣）網路貸款，做了2次無麻醉手術，取出自己29個卵子。女子坦言，「取卵手術期間不但沒有麻醉，那種藥從肛門塞進去，痛得要死。」

綜合陸媒報導，卵子交易在大陸屬違法，不過在武漢市多所大學內，賣卵小廣告卻隨處可見，廣告旁還寫著「別傻」、「不值得」等字句，應該是有心人勸戒女生不要賣卵。

一名曾2度賣卵的女大生近日向媒體透露她賣卵的經歷，她表示，「取卵」手術不是在醫院完成，而是被帶到相關機構的手術室和工作室，手術期間還被禁止攜帶通訊設備等私人物品。

▲出現在校園的捐卵小廣告。（圖／翻攝自網易）

女大生透露，每次手術時間最長15分鐘就結束了，而且是在沒有麻醉的情況下進行。她強調，「是塞肛，他們說那種藥從肛門塞進去，但是根本沒用，還是很痛，第一次的時候痛得要死，第二次還好。」

此外，女大生還稱，院方到了後期會監測泡泡是否成熟，如果成熟的話，就會打固定藥水把它固定起來，「第一次（在上海）成熟了好像24個，取了17個，第二次在武漢成熟的沒那麼多，好像是15個，最後取了12個」。

該女生也提到，促進排卵期間是不吃藥的，主要吃一些高蛋白的東西促進卵泡快速增長。她表示，取卵機構對捐卵者也有嚴格的甄選制度，不但會問及家人是否健康，也會到學校官網中查閱學歷是否造假，若顧客要求身高、長相的話，還會進一步要求要看供卵者本人的照片等。