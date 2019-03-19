「摸我尿尿那邊」智障女遭2度猥褻　噁男堅不認罪：我在行善

▲薛男2度猥褻智障女得逞，竟堅不認罪還稱自己是在行善。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳玉／台中報導

薛姓男子前年4月間開車行經苗栗縣，見有智能障礙的小玟（化名）獨自一人在路旁，拐騙她上車後載到山區猥褻，事隔10天後又故計重施，事後小玟稱「摸我尿尿的地方」、更指著薛男「有壞人」，鄰居察覺有異進而盤問薛男並報警；一審時薛男遭判2年徒刑，薛男不服再上訴，堅稱沒有猥褻，自己是出於善意才載小玟回家，願意賠償5萬元，台中高分院維持2年徒刑，可再上訴。

判決書指出，2017年4月間薛男開車到苗栗勝興車站遊玩，見小玟獨自一人在路旁遊蕩，對話後得知她是智能障礙者，心生歹念，以載小玟為由將她帶到三義鄉某山區人煙稀少處，用手指、生殖器磨蹭小玟下體猥褻得逞。

事隔10天又故計重施，薛男將小玟載返住處時，小玟竟躲到一旁樹林內，薛男將車停在巷口找小玟，鄰居發覺有異，後小玟出現指著薛男說「有壞人」。鄰居進而盤問薛男，薛男心虛立即駕車逃離，鄰居當場記下薛男車號，後小玟說「有壞人要抓我」、「壞人一直親我、脫我褲子」等語，鄰居立即報警。

苗栗地院一審時，薛男辦稱，當時見小玟一人在路邊，交談後得知小玟有智能障礙，出於善意才載她回家；10天後又遇到小玟，先載小玟去吃麵後再送到其住處巷口，讓她自己走回家，沒有猥褻行為。

但小玟說，薛男2度用車載她到山上，把她的褲子脫掉後，也把自己的褲子脫掉，再用手亂摸她，「用雞雞碰我尿尿的地方」；鄰居也出庭作證，小玟當時神色驚恐且一直發抖，她是我從小看到大的，認為一定是出事了，才會記下薛男車牌報警。

一審認為，薛男利用小玟心智缺陷趁機猥褻，雖她未反抗，仍觸犯乘機猥褻罪，判處2年徒刑；薛男不服再上訴，堅持自己沒有猥褻，但願意賠償5萬元，但小玟母親拒絕要求重刑，台中高分院維持2年徒刑，全案可再上訴。