在工地給女孩「激烈鼓掌」逃跑18年！現在當計程車司機繼續亂搞

▲性侵犯逃了18年變成小黃運將。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

可惡！新北市狼人陳宏仁於20年前晚間，在蘆洲把落單女子拖到工地給予「激烈掌聲」，受害人報案，但警方卻找不到人；2016年，1名按摩女控訴遭到性侵，檢警比對DNA，意外發現了擔任小黃運將的陳宏仁。開庭時，他矢口否認犯行，辯稱兩起性侵案都是雙方合意性交，法院依強制性交罪判處陳男4年。

判決指出，45歲的陳宏仁在1999年1月晚間，戴安全帽與手套，在路邊角落等待落單女子，看到目標就強拖到工地…受害人抵抗，他竟以手掐頸，受害人嚇到不敢反抗，只好任其宰割，事後，陳宏仁還說：「很舒服」

女子哭著去醫院驗傷、採證並提告，但警方無法逮到人，整起案件一路到2016年，出現轉機！一名按摩女不滿陳宏仁強上她，憤而提告，檢警在按摩工作室採集DNA比對，意外發現了狼人的蹤跡！18年前的性侵懸案宣告偵破，檢方將陳男起訴，至於按摩妹部分，檢方則認定雙方屬性交易，處分不起訴。

永遠無法抹滅的陰影！

被害女子雖已結婚，但對房事感到害怕，可見心中創傷難以抹滅，而陳宏仁至今矢口否認犯行，辯稱是性交易，不道歉也沒尋求和解，新北地院依強制性交罪判處陳男4年；全案仍可上訴。