「自戕」拉下蔡英文？她稱美國史上罕見：民進黨必付出代價





▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）



政治中心／台北報導



前行政院長賴清德投入民進黨總統初選，與爭取連任總統蔡英文搶提名。作家、出版人顏擇雅分析，美國史上只有一次，選上總統只做一任，卻無法被黨提名競選連任，民進黨若這麼做，幾乎是自戕，黨也必須付出代價。

顏擇雅19日在臉書發文說，現任總統尋求連任沒得到黨提名，一定提前跛鴨，這只會讓選民更悶，更想換黨做做看。政黨這麼做，幾乎是自戕。美國在1884之後，就再沒有現任尋求連任卻沒得到提名的例子，一個都沒有。

她說，1884美國的Chester Arthur 沒得到黨提名，因他從沒選上總統過。他本是副手，是總統遇刺身亡，才讓他扶正，黨內基礎本就不強。但共和黨換人，卻助原本南北戰爭後打趴在地的民主黨重回聯邦執政。有這個前車之鑑，後來的副手扶正，杜魯門，詹森，福特等，不管本身是否強棒，想連任都會獲得黨提名。

顏擇雅說，自己選上總統，尋求連任卻沒獲得提名的，美國史上只發生過一次，就是1856年 Franklin Pierce 無法再獲民主黨提名。這是南北戰爭爆發的五年前，美國社會已經相當撕裂，反蓄奴者剛從民主黨反出，另外成立共和黨。民主黨把總統提名人勉強從 Pierce 換成 Buchanan，是有贏得1856大選沒錯，但美國已踏上內戰的不歸路了。

顏強調，台灣無法跟美國類比。她只是要指出，現任總統尋求連任卻沒獲提名，在美國史上是極反常，黨也必須付出代價的。