禮品曝光！蔡英文出訪太平洋友邦　贈禮宣傳台灣之美

▲蔡英文致贈馬紹爾總統海妮的禮品是「母女情深」。（合成圖／資料照、總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文21日將出訪南太平洋3友邦，除了行程內容是關鍵，致贈友邦之相關禮品也備受關注。蔡英文這趟出訪要送出代表台灣特色的禮品19日搶先曝光，包含要送給諾魯總統由阿美族藝術家打造的「漂流木吉他 」，以及致贈給馬紹爾總統的台灣編織創作「母女情深」等。

要送給諾魯總統瓦卡（H.E. Baron Divavesi Waqa）的禮品是「Talaluki范志明手工琴」漂流木吉他，由來自花蓮的阿美族藝術音樂家范志明打造，融合在地漂流木與獨特專 利的「野生琴」，證明台灣木也能製作出好琴，一如夏威夷特產的烏克麗麗。使用漂流木為素材，更提醒氣候變遷帶來的大自然反撲，值得人們共同省思。

▼阿美族藝術家范志明打造漂流木吉他。（圖／總統府提供）

總統府說明，諾魯人熱愛音樂創作，把歌謠當成最好的祝福禮物，瓦卡總統更是來自音樂世家，家中還有收藏多把弦樂器，今年訪台時蔡英文曾致贈瓦卡烏克麗麗，他當場就演奏一曲表示感謝。除了總統，送給諾魯議長布拉曼（Hon. Cyril Buraman）的禮品則是來自花蓮港口部落的阿美族藝術家伊祐噶照（Iyo Kacaw）以檜木打造的「種子燈」。

蔡英文要致贈給馬紹爾總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）的禮品「母女情深」，由來自高雄的編織工藝家鄭梅玉打造。「母女情深」象徵馬紹爾群島共和國海妮總統及其千金 Kathy Jetnil Kijiner。總統府說明，海妮總統是太平洋島國第一位女總統，愛女曾在2014年UNFCCC上發表詩作，引起國際熱烈迴響，藉著禮品突顯母女各自作為國際女性表率。

另外，在太平洋島國中，馬紹爾群島一向以手工編織著名，引介台灣具代表性的藺草編織創作，促成兩國編織工藝的對話。

▼泰雅族畫家米路．哈勇畫作「生生不息」。（圖／總統府提供）

送給帛琉總統雷蒙傑索（H.E. Tommy E. Remengesa u）的禮品是畫作「生生不息」，作者是來自桃園復興的泰雅族畫家米路．哈勇（Miru Hayung），總統府介紹，創作者從生活及繪畫的過程中，體悟到文化必須不斷實踐，才得以生生不息。而泰雅族捕魚所製的魚筌僅會撈捕大魚，小魚仍能由隙縫回歸自然，同樣是生生不息的文化智慧，可以呼應近年帛琉對海洋資源保育及觀光永續發展的重視。



總統府強調，帛琉雷蒙傑索總統不但堅定支持台灣，對帛琉的未來發展更有長期視野。近年帛琉致力於發展永續觀光，為了保護珊瑚礁資源，也成為全球第一個立法禁用防曬乳的國家，這些具有遠見的作法，正與「生生不息」的理念不謀而合。