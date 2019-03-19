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議員質疑北市吹噓綠能成效　柯P反嗆：有常識都知道不會這樣

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▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／華盛頓報導

台北市長柯文哲18日上午出席紐約台北辦事處舉辦的座談，主題為永續經營，暢談北市再生能源、電動公車發展。但同行議員王浩結束後在臉書批評，質疑在報告內容中有嚴重錯誤、灌水；對此，代表簡報的北市永續發展委員會主任詹長權澄清，從來沒有講過議員臉書提的內容，可能是英文用字產生誤會，但自己並無引用錯誤訊息。

王浩在臉書點名詹長權，稱不知是刻意還是準備不夠周詳，有兩個嚴重錯誤；詹長權認為福德坑的太陽能電板，年發電量有200萬瓦的能量，足以取代的台北市的任何兩座垃圾焚化廠，台北市只要有一座焚化廠就夠了，「殊不知內湖或木柵兩座焚化廠的月發電量，都超過福德坑的太陽能發電。主要原因是台北市的日照不足？」王浩認為，這樣的對外宣傳，可能可以收到一時的驚艷，但是終究與事實有落差！

對此詹長權強調，議員所指的內容，當時是在報告推廣垃圾袋讓焚化爐減量，垃圾場是從當初垃圾堆變成生態公園、發電，無法理解為何議員會聽成那樣；詹說，因為紐約市議會也想推垃圾袋政策，想借鏡台北，發電只是一個例子，並非焚化爐發電替代2座電廠。

市長柯文哲晚間受訪被問到此時反問，「他批評什麼？」，焚化爐發電本來就不行cover北市發電，北市一年好像要1.6億度，所以有常識都知道我們不會這樣講，他應該是報告說用垃圾減量就不用3個焚化爐燒，「我們哪有用燒垃圾發電？拜託」，且焚化爐設備老舊，產生的電量也沒有效率。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,柯P訪美

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