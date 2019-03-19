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白思豪喬不到、議長放鳥　柯文哲紐約拚外交受挫

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▲▼柯文哲,紐約州州參議員Brian Kavanagh,紐約市市議員陳倩雯（左一）,紐約州眾議院牛毓琳（左二）。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／紐約報導

台北市長柯文哲18日上午出席紐約台北辦事處舉辦的座談後，隨即展開一連串的不公開訪問；據了解，中午先到美國外交政策全國委員會進行閉門會談，但接下來的行程卻連連受挫，先是安排要與紐約市長白思豪見面不成，拜會紐約市議會時，議長也臨時放鳥缺席。

柯文哲稍早受訪時，對於拜會美國外交政策全國委員會的內容三緘其口，表示「對方是說就保密」、「我們跟人家談完以後如果對方願意講，應該去問對方怎麼會問我」，不願透露會談內容；至於是否有見到前AIT主席薄瑞光？柯也不願多談，最後表示，「我們搞不清楚到底什麼可以講、什麼不可以講，乾脆就不要講。」

至於拜會市議會原定出席接待的議長Corey Johnson臨時缺席，柯文哲說，議長臨時有事，但其他三位議員都有出席，「還好啦，有時候他就有事，我們就好啊，我們也常常有事」；是否有外力介入？柯說不曉得，應該沒有吧，那議員都有來。

而沒見到白思豪的部分，柯文哲說，「那沒辦法，聽說他最近很忙，跑總統初選」；柯還說，本來是排議長，但既然有事就沒辦法。

另外，媒體還問到，這次行程市府採「多頭馬車」方式，同時有多組人分頭進行，是不是也增加了行程的彈性？柯文哲說，本來管道就是很多，「總是親戚朋友一堆。」

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

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