華為2018年申請專利5405件　世界產權組織：史上最高紀錄

▲華為。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

聯合國下屬機構世界知識產權組織（WIPO）19日表示，中國科技巨擘華為2018年提出5405份專利申請，比排名第二的日本三菱電機（Mitsubishi Electric）高出90％。WIPO總幹事弗朗西斯·加利（Francis Gurry）提到，「這是史上單間公司申請專利創下的最高紀錄。」

WIPO是國際知識產權組織，主要工作內容是監督有關專利、商標與工業設計的國際條約。該機構收到的專利申請可以反映出國際上的產業趨勢。

WIPO最新公布的年度申請報告中，美國仍是以「國家」為單位的專利申請榜榜首，但就地區而言，亞洲的申請趨勢愈發火熱。

加利在19日的記者會提到，現在WIPO國際專利主要申請國分布在亞洲，但華為申請的數量實在太多，「這是史上單間公司申請專利創下的最高紀錄。」

▼WIPO總幹事加利。（圖／Youtube／World Intellectual Property Organization – WIPO）

除華為以外，專利申請前8間企業中，亞洲公司就佔了6間，中國的中興通訊(ZTE Corp)和京東方科技集團(BOE Technology Group)、日本的三菱電機以及LG電子(LG Electronics)與南韓三星電子(Samsung Electronics)都榜上有名。

加利表示，亞洲的申請數量佔國際申請數量的50.5％，「從歷史上來看，這是不尋常的，這是重要的時刻，也是非常重要的成果。」據了解，中國在1993年僅向WIPO提交一份專利申請。2017年，中國超越日本、且在2018年成長9.1％，數量達到5萬3345份；與此同時，美國方面的專利申請則下降0.9％，共5萬6142份。