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華為永不做家電！　余承東：計畫今年手機銷量2.6億近世界第一

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▲▼ 華為消費者業務集團首席執行官余承東（Richard Yu）先前表示，「即使沒有美國市場，我們也將是世界第一。」（圖／路透社）

▲ 余承東指出，華為永不做家電。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

在14日上海華為HiLink生態大會中，華為消費者業務CEO余承東指出，華為永遠不會做家電，華為只為消費者提供無縫體驗便利，只做產業的賦能者，不做掠奪者；並鼓勵家電企業加入華為的HiLink標準，以便於用戶可以通過華為手機連接智能家居，做到互聯互通。此外，華為計畫2019年智能手機2.5億至2.6億全球出貨量，要接近世界第一。

綜合陸媒報導，余承東表示，未來5至10年，全場景智能是華為消費者業務的唯一核心戰略，未來華為的HiLink將是全球最主力的互聯互通標準；將全方位開放技術、品牌和渠道能力，助力智能家居產業發展，力爭三年內打造中國智能家居第一生態。

▲▼余承東。（圖／環球時報）

▲余承東表示，華為能替各家來做互聯互通的標準。（圖／環球時報）

余承東提到，未來10年，人工智能貫穿所有硬件設備，家電迎來新一輪升級，但智能家電缺乏統一的控制標準，各家電企業自家的標準很難成為全行業標準，華為通信出身，能夠替各家來做互聯互通的標準。

「華為手機（華為和榮耀）在中國市場佔有率高達34%」，余承東指出，中國只要賣出3支手機，就有1支是華為的，年底有望達到50%；且華為計畫2019年智能手機2.5億至2.6億全球出貨量，要接近世界第一。

余承東表示，華為不做家電，否則就不會有家電廠家支持華為的標準，「我們還是聚焦做好自己的核心產品，生態靠大家自己來做，我們提供平台、提供服務，我們一起來電動產業升級。」

對於「華為將推出電視產品」的消息，余承東回應，「普通的家電不做的」，華為接下來會推出AI音響功能的智能大螢幕，具備一些電視功能，今年會有些樣板出來，此外，目前華為也向電視機廠商提供4K晶片。

最後，余承東透露，華為HiLink標準還與富豪（Volvo）、福斯、奧迪、上汽等眾多汽車公司進行合作。

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關鍵字：華為,余承東,家電,汽車,標準,HiLink,HiLink標準

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