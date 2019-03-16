華為獲全球首張5G手機CE證書　Mate X商用進程加快

▲華為。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

德國萊茵TUV集團15日向華為頒發全球首張5G手機CE-TEC證書，標誌著華為Mate X順利通過測試評估，成為全球首款獲得歐盟公告機構認可的5G手機。由於CE是歐盟對進口和銷售產品的質量要求，也是進入歐洲市場的強制性認證標識，華為這項成就也被視為完成進軍歐陸的階段性目標。

根據陸媒報導，華為Mate X在開發過程中，無論是器件選型或發展設計都遵循法規要求，包括射頻（Radio frequency）、電磁兼容性（Electromagnetic Compatibility）、安全性等方面皆滿足CE的要求。該型手機加貼CE標識後，代表已經符合歐盟對消費者保護的一系列要求，更有助華為拓展歐洲市場的版圖。

▼5G通信。（圖／CFP）

華為手機產品線副總裁李小龍指出，5G技術和產品形態比上一代更加複雜，5G認證測試標準與測試設備仍在完善階段，針對5G手機進行測試評估更是「前所未有的挑戰」；華為將繼續與萊茵TUV致力於通信產品認證技術研究，推動5G終端的規模商用。

值得一提的是，美國白宮國家安全會議2018年1月底的備忘錄認為，大陸在網路基礎建設方面已經威脅美方的國家安全，應該儘快興建全國5G無線網路。川普政府為了改變民間電信業者自行構築行動網路的現況，還提出由政府建構5G無線網路、租給電信業者的做法。有關美國政府與華為的「恩怨」，有分析認為，這是美方為了防止陸企獨佔美國的移動網路設備市場所種下的政治因果。