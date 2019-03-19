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好想釘小人！　十大讓人恨得牙癢癢的職場壞行為

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▲▼上班族,職場,進修,同事,讀書,西裝,OL。（圖／翻攝自pakutaso）

▲職場上每個人的性格、脾氣、做事方式都不盡相同，就怕在公司裡遇到一個又一個的「雷包」。（圖／翻攝自pakutaso）

網搜中心／綜合報導

職場上的同事、上司，每個人的性格、脾氣、做事方式都不盡相同，就怕在公司裡遇到一個又一個的「雷包」，讓你天天踩雷心很累，為了生活和薪水有時候只得忍！DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網友心目中前十大辦公室雷包是哪幾種人，或者你也可以對照看看，自己是不是不知不覺中，成為那種讓同事回家天天扎小人的爛同事！

▲▼上班族,職場,同事。（圖／免費圖庫pakutaso）

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第5名：假掰雙面人，在同事背後搞小動作
職場小人百百種，假掰雙面人是排名超前面的其中一種，雙面人就是跟你人前手牽手、人後下毒手，高端雙面人下手不著痕跡，有時你還真心當他是閨蜜而不自知，低端雙面人就是過街老鼠，人人喊打，卻怎樣也打不死，不管什麼邀功放話衝康碎嘴的勾當，他們精到讓人牙癢癢！

第4名：愛說謊、裝病，常常逃避責任
公司裡總有那種「戲精款」同事，動不動就上演各式各樣卸責的戲碼，編出各種謊言逃避責任，更絕一點的就是假裝生病，用病懨懨的可憐樣博取同情，人家自然而然要叫他好好休養啊！誰敢那麼繼母心還強迫他做事！

▲▼職場,社交,說話,談吐,上班族,聊天。（圖／翻攝自pixabay）

第3名：職場性騷擾、開黃腔
不管是男生女生，在公司裡都有可能被不管男生還是女生開黃腔、甚至動手動腳的性騷擾，這實在是職場上最不想遇到、卻是大多數人都有的爛事。遇到讓你身心不舒服的騷擾，一定要勇敢的舉發，千萬不要因為權位、年資、人情等壓力而默不作聲，也提醒大家要懂得衡量尺度，別當那個讓人討厭的色狼。

第2名：工作上耍白癡，無知秀下限
有一種同事，特別喜歡展現自己弱智的一面，讓自己的無知人盡皆知，在工作的時候暴露自己什麼都不懂、什麼都不會的一面，而且會大言不慚的說得天花亂墜，甚至是不懂裝懂的大肆抱怨，甚至讓某件事陷入最糟糕的狀況。他們從來都不知道這些行為，只讓人覺得「天啊，我跟個蠢蛋共事！」

第1名：亂發脾氣讓人掃颱風尾
有的主管、上司脾氣特別爆，動不動就大發雷霆，讓底下的員工時不時就被掃一陣颱風尾，丈二金剛摸不著腦袋，自己到底招惹到什麼猛獸？除了愛亂發脾氣的上司。有些跟自己平起平坐的同事，情緒控管也不盡理想，說實在話，真該去看看心理醫生，或許有什麼躁鬱症也說不定，早發現也好早治療啊！

十大讓人恨得牙癢癢的職場壞行為（圖／網路溫度計）

DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網友心目中前十大辦公室雷包是哪幾種人。

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關鍵字：小人,牙癢癢,職場,行為

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