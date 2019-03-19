堅持準時下班被孤立...他選擇離職！　老闆：也好，你對工作太不投入

▲加班是一件累人的事。（示意圖／視覺中國CFP）



【天大地大，「準時下班」最大】

文／洪雪珍

今年我定位自己是擔任上班族的斜槓教練，開了一系列課程，課後有一位約莫二十來歲的男性來找我，提到一個困擾，同事每天加班到九點、十點，只有他堅持準時下班，仍然比其他同事更能如期完成工作，可是壓力大到不行，也隱隱感到同事的側目與孤立，後來受不了，選擇離職，老闆跟他說：

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「離職也好！你對工作太不投入了！」

這位男性問我，準時下班，難道錯了嗎？當然不是他的錯，而是老闆在管理思維上的錯，以為工作時間越長，越是認真努力，越是對公司效忠。這是用投入的時間評量員工，而不是用最後成果，上行下效形成加班文化，同事內心再不滿，也不敢不加班，因此對於準時下班的人就會嫉妒與排擠，結果便會逼走高效率者，留下低效率者。

工作與生活，堅持100%切割

公司有一位主管很會帶人，他的同事每天不只準時下班，做事也充滿成就感，到了下午六點，這位主管會帶頭第一個下班，還會沿途叮嚀屬下快下班。

這個好名聲傳出去之後，不時有人來打聽他的部門是否出缺，紛紛自我推薦來做他的屬下，最近有兩位同業想卡位，其中一位還動用到這位主管的人脈，請到三位重要關係人來說情。這位主管和他們聊過後，意外的發現他們想要離職，原因竟然是同一個！

「上班可以操死我、累死我，但是一定要讓我準時下班！」

「周休二日是我的個人時間，我要過自己的生活，不想再偶爾接到電話或line，一通都不行！」

▲很多人希望工作之餘有自己的生活。（示意圖／視覺中國CFP）



這兩位想要跳槽到他那去的年輕人，都是公司看重的明日之星，一位是進公司三年，三年都加薪，累計幅度已是起薪的50%；另一位聰明能幹，凡是主管休假，他就是代班人，老闆已經在考量讓他到另一個部門升遷為主管。可是，在面對工作與生活無法平衡時，他們卻選擇寧可放棄眼前伸手就拿得到的加薪與升遷。

至於他們的工作與生活有多失衡？在老一輩看來，根本是一塊小蛋糕，比如：每天加班一小時、周末回兩個line、打三個電話…這樣就引起他們強烈反彈，對前輩來說，也是匪夷所思，很想問一句，「啊有這麼嚴重嗎？」

無論如何，這兩個案例說明了一個現象，年輕人不想加班，工作不可以占用私人時間，工作與生活完全切割開來，追求工作與生活的平衡。所以，愈來愈多求職者在面試時，會直率的提出以下兩個問題，覺得理所當然要問個清楚，否則傻呼呼的上了賊船都不知道。

「可以準時下班嗎？」

「周末要來加班嗎？」

倚老賣老，罵來罵去都是老一套

4﹑50年次的企業主管一聽到時，心裡除了不屑外，還會忙著貼標籤，認為這些年輕人沒有企圖心、對未來缺乏大志向、對工作不抱責任感、對公司不具忠誠度、叭啦叭啦…才會對上班時間如此斤斤計較。直到今天，面試時，他們還在問求職者：

「你可以加班嗎？」

殊不知，這個問題已經悄悄幫公司嚇走聰明優秀的年輕人，這些主管還渾然未覺。

▲工作做不完，有些人會把工作帶回家。（示意圖／視覺中國CFP）



我也年輕過，當時在媒體工作，前輩和主管看我們一樣不爽，老是嫌我們做不到為新聞工作犧牲奉獻的地步。為了證明他們的敬業，一位男主管最愛舉一個例子，說他太太生第一胎時，他在報社裡做大頭條，新聞一追就是一星期，忙到人仰馬翻，直到第八天才回家看女兒。

那時候，我心裡的OS是，這是什麼爛先生啊！太太只有你一個先生可以幫忙，而報社裡有幾百名記者，就沒有人可以替代你，只有你最行？騙人！

等到我們坐上主管位子，換個位子自然也換了腦子，拿前輩說我們的那一套來對著年輕人說教。事實上，還真有的說！

在我當主編的年代裡，根本沒有「颱風假」這回事，不要說記者，連美編都上班。一位女性美編在上班的路上，大水越淹越高，淹到小腿肚時，她還能咬牙強忍下來；淹到內褲時，整個人瀕臨崩潰，還是涉水一步一步走到報社。回到家之後，用三瓶沙威隆刷洗全身。

薪水低就算了，起碼要準時下班

這樣的情境，年輕人很難體會。有一次台北市宣布放颱風假之後，卻出現大晴天，無風無雨，48年次的市長柯P直呼慚愧，還說：「對不起國家民族！」有一陣子柯P的民調直直落，他仍然甘冒犯眾怒的危險，行文中央，建議颱風假之後要補班補課，果不其然遭到網友炮轟，這就是世代差異！

▲很多人都希望能準時下班。（示意圖／視覺中國CFP）



前輩與主管都要認清一個事實，我們早已經把棒子交給這些主人翁，這是他們當家作主的年代，而年輕人是這樣看待加班這件事，我們必須正視他們的感受：

「不能準時下班，感覺真的糟透了。」

「有需要，我們就會加班；沒有需要，就不要認為加班才是認真工作。」

「我會努力工作，追求效率，但是如果做不完，那是因為工作量太多，請加人！」

有一位中年職場作家寫了一篇文章：《別傻了，工作與生活根本無法平衡，人生唯有取捨二字而已》，網路瘋傳，表示認同者不少。即使如此，時代的浪潮任誰都擋不了，企業必須要改變管理模式，讓年輕世代可以兼顧工作與生活，讓他們的生命樣貌豐富與精彩，而不是只有工作而已。



洪雪珍

知名專欄作家

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Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d

學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等

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