職場性騷擾行業曝光！　藝術、娛樂、休閒業排前三名

▲女性遭遇性騷擾時，要勇敢表達權益。（示意圖／視覺中國CFP，下同）

生活中心／台北報導

越來越多女性在職場上發光發熱，但遭受職場性騷擾比例遠高於男性！勞工局統計，最容易遇上職場性騷擾的行業，藝術、娛樂、休閒業就佔據前三，尤其是身處於以男性為多的職場女性，危機指數更高。

勵馨基金會、台灣帝亞吉歐合作，12日舉辦「提升自我，保護自己」座談會，傳授職場女性如何「嗅到危機」進而防範，以及面對性騷擾時如何面對尷尬場合、勇敢表達權益，課程中也會教導防身術，讓職場女性面對危機時能夠化險為夷。

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雖然#metoo運動已在全球延燒，但據勞動部調查數據，約有54.7％台灣女性不知道自己「已被性騷擾」，遭受到語言騷擾也會認為是開玩笑而不予理會；即便知道了也有高達8成女性選擇隱忍，代表台灣職場性平意識仍待提升。

▲#metoo運動雖已在全球延燒，但台灣職場性平意識仍待提升。

不少職場女性碰到性騷擾，都不知道該如何表達，甚至擔心影響未來會影響到職場發展。一名曾在酒吧工作的女業務人員蔡小姐表示，客人常藉酒裝瘋吃豆腐，曾被客人要求要脫衣才願意買產品的誇張行徑，讓她非常憤怒。

勵馨基金會副執行長王怡雯表示，社會除了要有性別平等觀念外，讓女性擁有自我保護的知識、長出力量，勇敢為自己發聲也是相當重要的事。台灣帝亞吉歐資深公共事務協理許鴻鵬則說，這次與勵馨基金會合作，期望第一線女性銷售推廣人員能學會保護自我人身安全。

參與課程的第一線業務人員何小姐表示，生活中難免遇到性騷擾，若是在工作場合中遇到，第一時間會不知道該如何處理，如果加害者又是利益關係人時，更是讓人不知所措，上完系列課程後收穫良多，也學到了不少銷售上的溝通技巧。

▲台灣有8成女性遭遇性騷擾時選擇隱忍。