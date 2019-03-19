蘇-35新買家出現！埃及花600億要買20架　汰換老舊米格-21

▲莫斯科航展中的蘇-35(Su-35)戰鬥機。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

埃及計畫向俄羅斯添購20多架蘇-35戰鬥機，總價高達20億美元（約615億台幣），欲汰換掉老舊的米格-21戰鬥機。米格-21為前蘇聯時期的戰機，近年來在國際上墜機事件頻傳，而在印巴衝突中，印度1架米格-21又遭巴基斯坦機擊落，使得替換戰備的腳步必須加快。

根據俄羅斯《生意人報》(Kommersant)報導，有兩名軍工企業高層透露，俄羅斯與埃及簽署20多架蘇-35戰鬥機的合同，總價高達20億美元。這項協議於2018年底生效，預計2020-2021年開始交付。其中一名高層表示，簽訂合約後可增加阿穆爾河畔共青城汽車廠的開工率，除了埃及的訂單之外，還有能力再為俄羅斯空天軍生產約20架飛機。

▲卡-52「鱷魚」武裝直升機(Ка-52)。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

埃及近年來與俄羅斯簽署多項軍購，其中防禦型武器有山毛櫸(Buk-M2E)防空導彈、安泰(Antey-2500)防空導彈系統，飛行器部分有卡-52直升機與米格-29M2戰機，總數多達92項。報導中分析，埃及此次添購新戰機是為了替換前蘇聯時期老舊的米格-21，蘇-35與米格-29將大大提升埃及空軍的能力，因為在印巴衝突中證明了，米格-21已經無法在現代空戰中生存。

根據《衛星通訊社》(Sputnik)報導，俄羅斯世界武器貿易分析中心主任科羅特琴科表示，埃及與前蘇聯和俄羅斯的軍武製造商有著悠久的聯繫，現任總統塞西(Abdel Fattah el-Sisi)在之前更擔任國防部長，因此提升雙方在軍事科技上新的戰略合作。

▲中國大陸蘇-35。（圖／翻攝自中國軍網）

蘇-35是一款多用途重型戰鬥機，兼具遠程、空優與打擊等特性，具有12個武器掛點，可掛總重8000公斤，可搭載多款空對空導彈、空對地炸彈。外銷方面，中國大陸購買24架蘇-35S，2018年內已經完成交付；印尼於2018年簽署11架(總價11.4億美金)，首批於2018年10月交付。

雖然俄羅斯在敘利亞內戰中並未實際展示蘇-35的實力，但還是有一些國家有興趣添購，其中包含阿聯、印度、阿爾及利亞、越南、北韓、巴基斯坦、蘇丹等國。