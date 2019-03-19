美「地表最強戰車」可望到手！台灣地貌卻暴露「一大弱點」

▲美軍M1A2艾布蘭主力戰車。（圖／達志影像／美聯社，下同）

軍武中心／綜合報導

國防部長嚴德發過去曾透露，正評估採購美軍「地表最強戰車」M1A2戰車，而後又有軍方官員指出，軍購數量大約108輛、2個營。據悉，這2起軍購案，我方都已提出「發價書需求信函」，根據美國政府軍售法規，120天之內就會做決定並且告知國會。

國軍現役的主力戰車是美製M60A3和國造CM11（M48砲塔搭配M60車身），總數1000輛左右。2種戰車總重都將近50噸，不過M1A2的重量則是64噸以上。國軍先前就曾提出有意採購M1的想法，但是「重量問題」卻引起討論。

當時軍方官員表示，經過相關計算，國內公路網的橋樑多數都可承受，且我方是守勢作戰，對於全台的道路和地形，以及哪些地方可以允許什麼車輛行駛，都會事前做好準確的調查。倘若M1A2軍售案順利實行，也將創下中華民國陸軍裝甲兵的多項紀錄。

對於陸軍和空軍而言，上次引進主戰裝備（F-16A/B戰機及M60A3戰車）都在1990年代前半，經過四分之一世紀後，終於又有新武器可望入列；尤其陸軍在建軍優先順序上向來落後海空軍，因此軍購案如願機會大增。

資料顯示，M1比上一代的M60「身高」還矮，以此減少被敵人發現的機率；M1使用複合式裝甲，在鋼板之間夾有特殊高硬度陶瓷，強度比傳統的均質鋼板還高，當然重量也更重。美軍M1還在重點區域加裝已使用過核燃料製造的貧鈾裝甲，密度和硬度比鎢合金更高，不過出售給盟邦的機率較低。

M1系列的一大特色，便是捨棄傳統的柴油內燃機引擎，改搭燃氣渦輪引擎，基本運作原理與飛機使用的渦輪螺旋槳引擎相近；M1系列的AGT-1500引擎，出力可達1500馬力，相較之下，M60及CM11引擎卻只有一半的750馬力。這讓M1的機動性能遠高於「前輩」。

早期的M1在公路上可以達到72公里最大時速，後來M1A1/A2雖然變重造成速度下降到約65公里，但仍比「前輩們」的48公里還快。M1在1980年代登場時，使用和M60相同的105公釐M68線膛砲，從1980年代後期的M1A1開始，換裝與德國豹二相同的120公釐M256光膛砲。M256的威力比M68更強大，假使發射翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS），在2000公尺外都能擊穿80公分厚的鋼板，目前仍為西方世界最有威力的戰車砲。

▼美軍M1A2戰車。（圖／圖翻攝自美國陸軍官網）

不過大口徑砲彈除了威力高之外，也會有相對的代價，那就是載彈量由早期105公釐砲的55發降至42發；每發砲彈的重量也增加至20～25公斤；因此未來M1戰車部隊的砲彈裝填手可能平日都得維持重量訓練，才可承擔將沉重砲彈快速裝入砲管的任務。

根據美國《軍事新聞網》（Military.com）報導，M1A2艾布蘭主力戰車是前一代M1A1的改良版，所以外觀有些相似，但M1A2的車長武器站（CWS）有經過重新設計，且裝填手艙蓋前方的砲塔左側，也多了一個車長獨立熱像儀（簡稱CITV）。

知名軍事作家、退役中校黃竣民曾表示，M1戰車家族是近代西方戰車參與實戰經驗最多、戰果也最輝煌的一款主力戰車，與俄系戰車一直挨打的情況相較，能獲得國際上一致的高度評價也算實至名歸；不過「裝備」與「訓練」能否結合並發揮出預期戰力也成為考驗。