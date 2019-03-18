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挑釁？2美軍在拉脫維亞紀念碑下尿尿　警：他們當時很清醒

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▲ 2名美軍在拉脫維亞首都的自由記念碑前小便 。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

2名美國士兵日前到拉脫維亞（Latvia）參加軍演時，竟然在首都里加 （Riga）的標誌性建築「自由紀念碑」下面隨地小便。當地的巡邏員警對此相當震驚，馬上到場將他們逮捕。事後，2人也因為這樣的脫序行為，被各自處以400歐元（約新台幣14000元）的罰款。

根據「今日俄羅斯」網站報導，位於里加市警局內的市政監視器，8日拍攝到有2名男子正對著自由記念碑小便，警方於是緊急派出巡邏人員前往現場，將2人直接逮捕拘留。

不過令人驚訝的是，當警方在檢查2人的身分相關文件時，發現他們竟然是美軍派來拉脫維亞參加北約軍演的士兵，預計 2日至9日都預計在此停留。對於2名理應忙於演習的士兵，為何會突然朝具有重要意義的紀念碑小便，警方目前還不清楚原因。但里加警局發言人湯姆斯（Toms Sadovskis）透露，他們目前很確定的是，2名士兵在做這件事得當下，神智狀態是相當清醒的。

事後，拉脫維亞方面已經對2名美國士兵分別處以400歐元的罰款，才將他們釋放。拉脫維亞國防部發言人卡司帕斯（Kaspars Galkins）提到，「或許民眾會認為『罰款』這樣的處罰方式，對這2人來說實在太輕，但是他們馬上也會面臨美軍方面的懲處，而且懲罰可能會更加嚴厲。

里加的自由紀念碑於1935年建立，主要是為了紀念於1918年至1920年拉脫維亞獨立戰爭期間，不幸犧牲的軍隊。這是拉脫維亞十分重要的紀念碑之一，更是里加每次舉行官方正式儀式以及公眾集會的場所。

▲▼美軍B-52H轟炸機從關島起飛到東海演訓，並進行空中加油。（圖／取自安德森空軍基地官網）

▲美軍15日派B-52H戰略轟炸機，朝俄羅斯波羅的海靠近。（示意圖／取自安德森空軍基地官網）

據了解，近日關於美軍「挑釁」其他國家的案例頻傳，隨著俄美關係持續惡化，雙方在軍事方面的對峙更是不斷升級。美國15日就派出一架可攜帶核武器的B-52H戰略轟炸機，朝俄羅斯波羅的海地區靠近，甚至模擬對俄基地實施攻擊。同時，美國近期還向英國轉移了6架核戰略轟炸機。

面對種種行為，俄國防委員會表示，「考量到兩國發生核戰爭的可能性，美國此舉是在向俄方『秀肌肉』，正在試探俄軍在該地區的防禦能力。因此，對於美國軍機不斷接近俄邊境的行為，俄軍必須保持高度警惕。」

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關鍵字：拉脫維亞,里加,Riga,自由紀念碑,小便,美軍,北約軍演,B-52H戰略轟炸機,俄羅斯,軍武,國際軍武

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