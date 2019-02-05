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砰！　F-18大黃蜂遭雷擊影片曝光　駕駛員嚇壞

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▲▼科威特F-18C。（圖／U.S Navy）

▲科威特F-18C。（圖／U.S Navy）

國際中心／綜合報導

一架科威特空軍F/A-18C「大黃蜂」(Hornet)戰鬥機在飛行過程中，突然遭一道閃電擊中，艙內發出巨大聲響，駕駛員頓時受到驚嚇，身體整個往前抖動，所幸雷擊並未對戰機造成損害。科威特於1988年8月向美國購買27架大黃蜂，去年3月打算再花15億美元（約450億台幣）添購28架F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機，空中戰力可再提升。

閃電在飛機附近發生時有所聞，一般來說並不會造成太多損害，不過也是有一些例外。一架B-52「同溫層堡壘」轟炸機於2017年12月19日正準備降落路易斯安那州巴克斯代爾(Barksdale)空軍基地，機組員聽到一聲轟然巨響，直到安全到達地面之後，才發現機尾竟然破了一個大洞，那個缺口足以穿過一個成年人。還有另外一個例子則是美國空軍F-16也曾在1980年代遭遇雷擊，不巧剛好擊中空油箱中的氣化物，造成液壓系統損壞。

不過實際上飛機遭遇雷擊的機率並不高，根據統計下來平均一年只碰到一次，還不至於危害飛行安全，而且飛機在對於雷擊也做了不少防護措施。飛機機體外部有一種良導體所做的「法拉第籠」(Faraday Cage)包覆著，有效屏蔽外部電場的電磁干擾，使電荷分布在飛機外部，即便遭遇到雷擊，也不會影響到飛機內部。

至於比較關鍵的機件部位，也有加強保護，像是電子儀器、通訊設施會加裝接地金屬網保護，連接到飛機的地線，避免過強的電流造成損害；此外，油箱也用密封性佳的材料保護，以免引起火花造成危險。

▲▼F-106B。（圖／NASA）

▲F-106B「三角標槍」(Delta Dart)戰鬥機。（圖／NASA）

NASA曾用一架F-106B戰機穿過將近1496次的雷爆，期間被擊中714次，雖然表層有燃燒痕跡，但並無危害到飛行員。雖然現在已經有以多種防護避免雷擊對飛機造成危害，不過最好的防護措施還是透過飛機上的氣象雷達或地面的氣象預報，即時繞道或避開雷雨區，才是最安全的做法。

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關鍵字：F-18,雷擊,閃電,軍武,國際軍武

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