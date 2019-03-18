解放軍少將喊話台軍：同為中國軍人　應支持「一國兩制」

▲解放軍少將王衛星表示，兩岸軍隊同仁都是中國軍人，因此都應支持「一國兩制」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

《環球網》18日刊出解放軍少將王衛星的評論，內容指出當前正值維護兩岸關係和平發展，蔡英文提出反制「一國兩制」台灣方案等行徑，暴露她「台獨」本質。他也指出，兩岸軍隊同仁都是中國軍人，台灣每位軍人、每座軍營都應支持「一國兩制」，因為這樣做實質上就是維護台灣軍人的切身利益。

王衛星表示，台灣地區民眾、尤其軍人要保持清醒，瞭解「台獨」分裂行徑是阻擋不了兩岸和平發展和祖國和平統一的進程，不要誤判錯判、上當受騙。「儘管兩岸政治對立、國家尚未統一，但領土並沒分裂，兩岸同屬一個中國的事實從古至今沒有改變，未來也不會改變。」

他接著指出，海峽兩岸的關係是國家內部關係，不是國際關係。從兩岸現行法律看，雙方軍隊建設都是中國國防建設的整體組成部分，兩岸軍隊都應被視為中國國防建設的守護者，同為中國軍隊。「正因兩岸軍隊同仁都是中國軍人，而一切從事分裂祖國的人和政黨都是中華民族的敗類，也就是中國軍隊共同的敵人。」

▼解放軍少將王衛星。（圖／翻攝自百度百科）

「因此，台灣每位軍人、每座軍營都應支持『一國兩制』。」王衛星表示，因為這樣做實質上就是維護台灣軍人的切身利益；保衛兩岸和平發展，實際也是保衛台灣軍人自己的生命財產。

他也說，維護中華民族祖產祖業是兩岸中國軍人的共同職責；在這方面，駐防在台灣地區的這支中國軍隊具有光榮的愛國傳統和行動實踐。幾十年來，兩岸中國軍人密切配合共同反對分裂，從反對美國「劃峽而治」，西沙南沙之戰，保釣行動相互支持，到今天雙方依然在南海島礁上駐紮軍隊，共同保衛中華民族的祖產祖業，從未間斷，今後也不能有絲毫懈怠。

王衛星呼籲，在維護老祖宗留下來的祖產祖業方面，兩岸防務部門一定要加強溝通，不相互拆台，防止他國挑撥離間。「明白自己是誰、自己的職能使命，歸根到底是為了真正搞清楚自己肩負著何等歷史重任。與民族共命運、與祖國共榮光，乃人間正道。」

他說，「儘管兩岸政治對立70年，台灣軍人沒有背叛和分裂祖國的歷史，但兩岸晚統一一天，台灣軍人的心靈就會多煎熬一天。在決定自己前途命運的緊要關頭，傍西方國家作『靠山』，遠不如依靠我們自己的國運昌盛。」

▼解放軍。（圖／CFP，下同）

評論也寫道，台灣軍人只有支持國家統一，保衛祖國領土完整和民族利益，進而融入中華民族偉大復興事業之中，才能延續國民革命以來傳承至今的榮譽感。大陸歷來主張，涉及一個地方人民群眾利益的事情，要在這個地方的人民群眾中廣泛商量；涉及一部分群眾利益、特定群眾利益的事情，要在這部分群眾中廣泛商量。

關於「兩制」台灣方案中的軍事安排問題，大陸方面一直都在熱切期盼台灣軍營的聲音，願意悉心聆聽同胞們的真誠建議，大家一起探討研究，將合適的觀點和意見納入到最後的「兩制」台灣方案中。

王衛星指出，在高危期，台灣軍人有可能會成為一些別有用心者的犧牲品，為捍衛自己的切身利益，作為中國軍隊的台灣軍人必須堅定反對「台獨」；在和平期，台灣軍人則是兩岸統一的直接受益者，因此他們更應成為主動反對「台獨」的踐行者，成為支持「和平統一、一國兩制」的中堅力量。

他最後說，正因如此，台灣軍人應當提防任何反對「一國兩制」的道聽途說、刻意歪曲，應當率先主動消除誤解，看到「一國兩制」是照顧台灣實際情況的最佳統一方式，認清「和平統一、一國兩制」政策為台海地區謀和平、為台灣同胞謀福祉的重要意義，積極參與探索共議「兩制」台灣方案。