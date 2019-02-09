英颱風戰機掛「流星飛彈」　極速4馬赫隨時攔截俄轟炸機

▲颱風戰機是一款雙發動機，前端加上三角翼的多用途戰機。（圖／翻攝自英國國防部）

國際中心／綜合報導

英國颱風戰機首次搭載流星飛彈，從蘇格蘭的洛西茅斯皇家空軍基地(RAF Lossiemouth)起飛，執行「快速反應警報」(QRA)任務。流星飛彈能以4馬赫的速度攻擊超過100公里內空中目標，面臨俄羅斯屢次派遣戰機逼近的情況下，具有更有力的威攝作用。

▲流星飛彈試射。（影片取自於YouTube）

流星飛彈是一種主動雷達導引的超視距空對空導彈，由英國、法國、德國與義大利合資成立的MBDA公司開發，在2016年首次投入使用。單枚造價200萬英鎊（約7800萬台幣），目前適用於颱風戰機與瑞典JAS 39獅鷲戰鬥機(Gripen)，未來也打算再經過修改後放在F-35上。

▲流星飛彈使用高爆破片彈頭。（圖／翻攝自MBDA官網）

流星飛彈每枚重量為190公斤、長度3.7米，動力來源使用衝壓發動機，因此能以4馬赫的速度攻擊範圍100公里的目標；此外它可以在全天候執行任務，可攻擊噴射機、無人機與巡航導彈，使用國家包含英國、瑞典、法國與西班牙。英國國防部長威廉姆森(Gavin Williamson)表示，這項新的配備強化了颱風戰機，其瞄準能力與摧毀遠距離目標的能力都大幅提升。

▲颱風戰機掛載流星飛彈之外，還有4枚短程飛彈。（圖／翻攝自英國國防部，下同）

威廉姆森提到，颱風戰機現在是英國與北約重要防禦機種，已經在利比亞、伊拉克與敘利亞展現卓越能力，未來除了持續保護英國的領土之外，也會給予東歐北約盟友關鍵支援。空軍參謀長希利爾(Stephen Hillier)也表示，現在裝備了最先進的空對空導彈，使颱風戰機的能力大幅提升，能夠持續穩定的保衛英國與盟友。

俄羅斯空軍近年來在北極地區、北大西洋、黑海和里海、太平洋的中立水域進行軍事任務，Tu-160轟炸機每到這些區域都會引起周邊國家警戒。QRA就是北約在面臨空中威脅時，採取的全天候備戰措施，假如有不明飛行物靠近領空，飛行部隊就會立刻抵達區域識別其身分，並視情況採取護送、驅離或攻擊等指令。

