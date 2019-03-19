曾在「沙漠風暴」投擲戰斧！美軍匹茲堡號核潛艦退役倒數

▲匹茲堡號核動力潛艦。（圖／翻攝自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

美軍的洛杉磯級核子動力潛艦匹茲堡號（SSN-720）服役35年以後即將退役，這艘船其潛艦曾經參與過1991年「沙漠風暴」行動。未來洛杉磯級潛艦將陸續退役，由維吉尼亞級潛艦接替任務。

《匹茲堡新聞郵報》（Pittsburgh Post-Gazette）報導，於1985年服役、洛杉磯級核動力攻擊潛艦「匹茲堡號」日前返回母港，將於今年在華盛頓州布雷默頓基地（Bremerton）退役，結束35年為國效力的使命。

匹茲堡號指揮官迪克勒（Jason Deichler）表示，「對我與艦上弟兄而言，這絕對是一個感傷的消息，尤其是看到一艘以自己家鄉命名的潛艦退役，不過也只有這樣海軍才能獲得更好的技術，所以其實是悲喜參半」。

匹茲堡號於1985年正式服役，滿載排水量為6193公噸，艦身全長約110公尺、最多可搭載110名官兵，最高巡航速度可達20節（約時速37公里）。掛載武裝中除了Mk 48型魚雷外，還有戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。

1991年曾參與代號「沙漠風暴」的波斯灣戰爭，對伊拉克境內發射戰斧巡弋飛彈，2002年常駐在地中海，在2003年再度對伊拉克境內發射戰斧巡弋飛彈。