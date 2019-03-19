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表兄妹PO喇舌曬床照！　真愛妹：想扭轉「近親=亂倫」印象

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▲▼表兄妹PO喇舌曬床照！ 。（圖／翻攝自Twitter／@ LILMARCHE）

▲瑪喜鼓起勇氣，決定公布這不被接受的戀愛。（圖／翻攝自Twitter／@LILMARCHE

國際中心／綜合報導

從優生學的角度來看，「近親」有可能會生出不健康的孩子，所以「近親婚姻」目前在多國的法律是不被允許的，且被視為是亂倫禁忌。近期，國外一名自認找到真愛的女網友瑪喜（Lil Marche）就大膽公佈，自己和表哥真心相愛，並PO出多張和表哥的床照、接吻照，想要扭轉大家對近親的看法，引起熱議。

據英國《鏡報》報導，瑪喜的媽媽和表哥的媽媽是親姊妹，瑪喜表示，「小時候，我們不得不把對對方的愛在家中隱藏起來，但現在我們已經長大了，不想再隱藏了。」瑪喜於上月在Twitter上發布照片，大膽秀出自己和表哥的床照、接吻照，標題更寫下，「不要因為是你們是表兄妹而阻止你們相愛」。

「我們相愛，我和表哥都很快樂」、「我們能改變近親婚姻禁忌的恥辱嗎？」、「我們只是像正常人一樣在戀愛，只是那個人剛好是我的表哥而已。」這一連串瑪喜的戀愛宣言，雖然得到許多支持，有網友認為，瑪喜勇於面對自己的愛，沒有什麼不對，但卻也引來不少惡意留言攻擊，「你們的孩子一定會變形」、「上帝一定會懲罰你們…」、「真的好噁心」。

對於網友的辱罵、詛咒，瑪喜也絲毫不受影響，勇敢表示，「我並不在乎別人說什麼，我很開心，也覺得幸福，愛了就是愛了，我不需要為這些留言感到丟臉、難過。」

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關鍵字：近親,亂倫,表兄妹,Lil Marche

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