赴歐談「十大共識」　王毅：在維護多邊主義有共同訴求

▲王毅與莫格里尼。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

中國外交部長王毅18日抵達歐洲、與歐盟外交與安全政策高級代表莫格里尼（Federica Maria Mogherini）共同主持第九輪中歐高級別戰略對談。會後王毅與莫格里尼共見記者時說明，中歐是全面戰略夥伴，共識大於分歧，且也在會議上談到十大共識，「我們中歐雙方，在維護多邊主義，反對單邊主義和保護主義方面，有共同的訴求。」

王毅談到，「在本次高級別戰略對話中，雙方的看法是一致的，那就是中歐之間的合作遠大於競爭，共識也多於分歧。」

王毅表示，中歐雙方歷史背景與社會制度不同，發展階段也有出入，在特定問題上存在分歧，「隨著合作不斷加深，也會在經貿等領域出現競爭，這其實很正常。」

王毅強調，歐盟今年面臨選舉、換屆，但中方對歐盟的政策仍保持穩定性與連續性，「5年前，中國國家主席習近平訪歐期間，中歐雙方同意要全面落實《中歐合作2020戰略規劃》，打造和平、增長、改革、文明四大夥伴關係。」

▼王毅與莫格里尼。（圖／路透）

王毅提到，雙方在會談過程中，就十個方面取得共識，「我們中歐雙方，在維護多邊主義，反對單邊主義和保護主義方面，有共同的訴求。」

中歐十大共識內容：

1.支持多邊主義，反對單邊行徑。

2.支持聯合國在國際事務中發揮主導作用，維護以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本原則。

3.支持構建開放型世界經濟，反對保護主義。

4.支持以規則為基礎的多邊貿易體制，改革和加強世界貿易組織。

5.支持以和平手段，通過對話協商解決各類熱點問題和地區糾紛。

6.支持加強國際合作，應對氣候變化等全球性挑戰。

7.支持堅守國際防擴散體制，維護全球戰略穩定。

8.支持落實2030年可持續發展議程，致力於減少貧富差別和南北差距。

9.支持打擊一切形式的恐怖主義，標本兼治，遏制極端思潮的蔓延。

10.支持維護二戰以來建立的國際體系和秩序，不另起爐灶。