創10年新高！美貿易赤字飆到6210億美元　川普保護主義破功

▲川普堅持美國優先政策。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普上任後多次強調「美國優先」，並對不少進口商品徵收關稅，然而，強硬的保護主義可能破功。美國商務部經濟分析局6日發布新聞稿指出，美國的貿易赤字在2018年達到6210億美元，創下過去10年來的新高，對中國的逆差也突破歷史紀錄。

根據美國商務部相關文件，2018年12月的貿易逆差增長了18.8％，來到598億美元，導致當年虧損6210億美元；自從2008年以來，2018年的貿易逆差創下新高。這跟川普的理念有所違背，他一直想減少貿易逆差，特別是與中國的逆差，這是他經濟政策的核心。

川普先前對中國展開貿易戰，原本計畫若沒有達成協議，今年3月1日就要對2000億美元中國商品提高關稅，不過這個大限日期將繼續延遲，也算是在加徵關稅前臨時踩了剎車，然而貿易戰是否真有曙光則還有待觀察。

川普對於中國的態度有時軟、有時強硬。特別的是，在川普執政時期，美國對中國的貿易逆差竟來到4192億美元，成為歷史新高。

美國去年對2500億美元中國商品徵收關稅，北京當局則對1100億美元的美國產品加徵關稅，這些商品包括美國農產品如大豆等。此外，美國去年在60個國家的進口量創下紀錄，拿下寶座的分別是中國、墨西哥與德國。