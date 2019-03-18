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衣航、獅航空難超相似　美媒：FAA縱容波音「自己安檢」737 MAX

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實習記者陳妙津／綜合報導

繼衣航空難後，各國紛紛宣布停飛波音737 MAX，且針對該系列飛機進行調查。近日有消息指出，美國聯邦航空總署（FAA）竟將安全審查工作交託給波音工程師，而波音為了搶快推出產品與空中巴士競爭，才導致某些安全瑕疵被忽略，目前美國運輸部已經展開對FAA的調查。

綜合外媒報導，衣索比亞航空空難造成機上157人全數罹難，這也是半年來該系列第二起空難，引起各國高度重視，據衣國運輸部長摩吉斯表示，從衣航的「黑盒子」來看，本次空難數據與去年10月的印尼獅航空難十分相似，目前資料都已經送往巴黎航空事故調查處（BEA）分析，預計初步調查報告會在30天內公布。

▲▼ 衣索比亞空難2019年3月10日。（圖／路透）

▲衣索比亞空難2019年3月10日。（圖／路透）

透過粗略解讀數據，有航空專家指出，這兩起空難可能都與機動性增強系統（Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS）相關，顯示新軟體可能自動介入操控飛機，導致機鼻向下墜毀。因此除了波音公司外，美國運輸部已派人前往調查FAA，了解飛機在擁有聯邦安全認證的情況下有何疏失。

▲▼衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）空難飛機殘骸。衣航空難。（圖／路透社）

▲衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）空難飛機殘骸。衣航空難。（圖／路透社）

據《西雅圖時報》報導，FAA將過多責任外判，早前竟將部分飛機安全分析交給波音工程師，其中包含可能與空難相關的防失速系統，形同變相缺乏監管。即使FAA只保留重要審查工作，但有時仍會因時間不足，被上級管理階層取消，或直接交由波音負責。

波音為了搶快推出737 MAX和空中巴士的A320 Neo競爭，竟便宜行事，連提供的原始安全分析報告都有多處「關鍵缺失」。經FAA現任及退休工程師調查發現，波音提供的調查報告並未充分標示MCAS全部動力，在客機服役後便可發現，MCAS機翼轉動速度高出安全標準速逾四倍之多。

▼ 衣索比亞航空空難，遇難者家屬十分悲慟。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 衣索比亞航空空難,衣航,空難。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：波音,FAA,美國,北美要聞,衣航空難,墜機

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