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美媒揭露：駕駛波音737 MAX　只要上1小時iPad課程

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▲▼ 波音公司。（圖／達志影像／美聯社）

▲波音公司對於自家飛機充滿信心。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空波音737 MAX 8客機10日失事墜毀，回到去年10月，印尼獅航同型班機起飛不久後也墜海。有外媒爆料，部分美國機師並沒有透過模擬器練習駕駛飛機，而是只透過約1到2小時的iPad課程來訓練，完成後就草率上路，不過這個消息並沒有獲得相關單位證實。

《紐約時報》指出，機師通常會在數百萬美元的模擬器中先訓練，但許多曾開過飛機的機師卻是透過iPad熟悉波音737 MAX。當波音推出737 MAX 客機時，專門應對的飛行模擬器卻沒有準備就緒。

西南航空飛行員協會會長威克斯（Jon Weaks）說，「一開始我們本來就希望擁有模擬器，但這不實用，因為它根本沒有完成。」美國航空公司飛行員工會發言人塔杰（Dennis Tajer）透露，獅航發生空難以前，可以駕駛737 MAX 8的飛行員僅參加1小時的iPad課程。

獅航出事後，美國航空的飛行員要求波音提供模擬器。波音承諾會在幾周內修復軟件，但補充沒有必要進行額外的培訓，有些航空公司同意了，相信沒有模擬器也可以安全駕駛飛機。

衣航波音737 MAX 8客機墜毀，機上157人全數罹難後，波音曾致電航空公司，承諾會認真處理問題，不過對於飛機仍充滿信心。

塔杰已要求航空公司回應模擬器的問題，得到的回答是「有訂購1個」，飛行員可能會在年底以前接受訓練。聯合航空則被告知必須等到2020，才能有相對應的模擬器。

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關鍵字：波音,飛機,模擬器,iPad,北美要聞

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