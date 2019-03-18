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技能滿點媽PO照解釋養4孩多辛苦！　網嚇歪：根本是戰爭...

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▲▼育有4名年幼子女有多辛苦 。（圖／翻攝自Facebook／Mixed Mom Brown Babies）

▲賈絲明「一張照片」展現同時養4個小孩有多辛苦。（圖／翻攝自Facebook／Mixed Mom Brown Babies）

國際中心／綜合報導

當媽媽有多辛苦，從一張照片就可以知道！美國加州育有四名孩子的媽媽賈絲明（Jazmyne Futrell），近日在煮飯的同時，一邊抱著初生嬰兒哺乳、又要教大兒子功課、還要一邊注意另外兩名在地上玩的孩子。這張照片展現了家庭生活的真實性，讓許多母親看了心有戚戚焉！

據《每日郵報》報導，31歲的賈絲明上月19日在臉書「Mixed Mom Brown Babies」上傳了一張丈夫戴斯蒙（Desmond Futrell）所拍攝的照片，照片中的她正在煮飯，另一隻手正在替懷中最小的孩子哺乳，而大兒子則拉扯著她的衣角詢問功課，其他兩名年幼的孩子正在廚房地板上玩耍。

賈絲明上傳這張照片時寫道，「沒有孩子的朋友問我是否都9點睡覺？拜託，我在11點前都無法睡覺呢。」、「照顧4個孩子實在太疲累，根本無法考慮夜生活或是早點睡覺。」她表示，「這張照片想表達著很多東西。」夫妻倆一共育有四名年齡介於7個月至7歲的孩子，賈絲明甚至在生下第四個孩子凱亨（Koehen）後患有產後憂鬱症，於是決定開始在網路上分享生活點滴。

▲▼育有4名年幼子女有多辛苦 。（圖／翻攝自Facebook／Mixed Mom Brown Babies）

▲賈絲明常常在「Mixed Mom Brown Babies」分享生活點滴。（圖／翻攝自Facebook／Mixed Mom Brown Babies）

賈絲明說，「為什麼其他媽媽看起來都很有精神？而我卻要抱著我的孩子煮飯、我的兒子因為我沒有時間幫他整理頭髮所以綁著辮子，其他的孩子則在地上自己玩耍。」她補充道，「這就是我上傳照片的原因，因為社群媒體上沒有足夠的真實性，我希望這張照片可以讓媽媽知道，她們並不是孤獨面對這場戰爭。」

這張照片發布後，不少網友認為賈絲明是位「單親媽媽」，紛紛留言，「真的是場戰爭」、「好可怕」、「真的辛苦了」、「向偉大的媽媽致敬」。對此，賈絲明則解釋，其實丈夫是很體貼的，「每次外出購物時，丈夫都會帶著孩子去別的地方玩耍，讓我可以輕鬆逛街、試穿衣服，很多人看到都會大肆讚嘆。」賈絲明始終認為，「父親照顧自己的孩子是天經地義的。」她更坦言，現在的社會對父親的標準真的太低了。

▲▼育有4名年幼子女有多辛苦 。（圖／翻攝自Facebook／Mixed Mom Brown Babies）

▲福特瑞爾一家六口。（圖／翻攝自Facebook／Mixed Mom Brown Babies）
  

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關鍵字：母親,母愛,Mixed Mom Brown Babies,Jazmyne Futrell,北美要聞

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