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海巡役男搞大少女肚子認罪獲緩刑　醫師幫墮胎要坐牢

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▲司法，法官，法庭，法槌。（圖／視覺中國CFP）

▲海巡署蕭姓男在臉書認識一名15歲少女，兩人交往後該少女懷孕，兩人自行到婦產科進行墮胎，因少女未成年，醫生被判刑11月。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／高雄報導

海巡署蕭姓役男2016年在臉書認識一名15歲少女，兩人交往後該少女在同年10月中旬懷孕，她因年紀還小怕被家人知道，便由蕭男陪同到一家婦產科診所找陳姓醫師進行墮胎，當時19歲的蕭男事後與少女家屬和解，獲判緩刑定讞，不過，陳姓醫師過去有替少女墮胎的前科，一、二審均判加重意圖營利墮胎罪，遭判11月有期徒刑，可再上訴。

判決指出，蕭男當年在海巡署服役，認識就讀高一的15歲女友，而後女友懷孕怕家人知道，跟蕭男討論後兩人自行前往某婦產科墮胎。陳姓醫師檢查確認少女懷孕，不過他明知少女未滿18歲，卻施行人工流產，收取2600元墮胎費用後，並開立俗稱RU486的美時保諾錠及子宮收縮劑給少女，讓少女服用藥物後因子宮收縮、下體出血而墮胎。

墮胎後蕭男2度帶少女回診均無異狀，後來少女充滿愧疚感，在學校與輔導室主任晤談時，便將懷孕及墮胎整個過程脫口而出，校方通報後家長才報警處理。

檢方起訴後，橋頭地院一審認為，蕭男一開始就坦承犯行，事後也與少女家屬和解態度良好，判刑1年2個月並宣告緩刑3年，全案未上訴而定讞；反觀陳姓醫師，一開始先是承認少女墮胎，事後卻又聲稱當時檢查發現是「死胎」，才開墮胎藥，不過法院認為，他先前有兩次為少女墮胎前科，第一次就是因是死胎獲檢方處分不起訴，倘若第二次也是死胎，不太可能在初到案就認罪，法官認為他不知悔改，改判刑11月，上訴後高雄高分院仍維持同樣刑度，可再上訴。

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關鍵字：墮胎,海巡署,役男,死胎

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