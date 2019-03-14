這隻鱸鰻很大尾「腰插3把槍、子彈全上膛」　警察海巡驚險逮捕

▲ 男腰際插3把上膛改造手槍隨時火拚，海巡、警方聯手驚險逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

桃園市一名李姓男子12日晚間，獨自駕車外出，前往人煙稀少處，被埋伏海巡與警方人員盯上，發現他腰間鼓起，立即上前攔查，發現李男腰際插有3把改造手槍，彈匣內裝有40發子彈，並且槍枝都已上膛，逮捕過程驚險。李男供稱，會攜槍替友人撐腰，且避免遭遇仇家，槍枝上膛隨時應戰。

海巡署艦隊分署第一海巡隊與台北市松山分局及桃園市龍潭分局組成專案小組，據情資前往桃園市新屋區一帶埋伏勘查。12日晚間再次前往桃園市新屋區中山東路進行蒐證時，發現李姓男子（48歲）晚間9時許，獨自駕車至人煙稀少之處，且下車步行並東張西望，似乎在尋找東西，行跡可疑。

海巡及警方在埋伏過程中，發現李男腰間鼓起，顯非一般常人衣著樣態，憑藉專業判斷，懷疑藏有槍枝，立即上前攔查，果然在李男腰際發現3枝改造手槍，左、右及後方腰際各插1把，且都已呈上膛狀態，並附有彈匣裝有40顆子彈，逮捕過程中，相當驚險。

李男供稱，坦承槍彈是他的，平時在桃園一帶活動，均以幫派分子自居，喜歡廣交朋友，故會攜槍替友人撐腰，且為避免遭遇仇家，一定會將隨身攜帶之槍枝上膛，方便隨時應戰。

海巡人員表示，槍枝經鑑驗具殺傷力，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢察署偵辦，並持續追查槍彈來源。