男生別自以為帥！　女生最討厭的開車行為大公開





▲車是大多數男生們喜歡討論、研究和駕馭的交通工具。（圖／取自免費圖庫Pexels）

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車是大多數男生們喜歡討論、研究和駕馭的交通工具，擁有一輛車說有多拉風、就有多拉風，不過有時候男生也誤會很多事情，學了一堆開車時自以為超帥，但其實在女生看來是超級討厭的行為。網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行調查，看看有些男生到底做了哪些蠢事，讓妹子們頭也不回的離去～

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第5名：突然重踩油門或急煞

有的男生特別喜歡炫燿自己愛車的「貼背感」，起步的時候總愛重踩油門，停車時也要顯擺一下優秀的煞車系統，用力急煞讓乘客嚇個半死，這麼恐怖的事一點都不帥，還非常令人討厭。

第4名：無視安全距離緊貼前車

考駕照的時候，都會學到開車時要保持安全車距，但有的男生不知道是幹嘛，開車時老是喜歡緊緊黏在前車的屁股後面，讓搭車的人冷汗直冒，有時候甚至差一點點就會撞上。

第3名：請人幫忙導航又愛生氣

有的男生會請同行乘客幫忙導航，但有時你報的路線不是他習慣走的，或是當下他發現繞遠路，就會指責你沒有導航的sense ，超級莫名其妙！其實女生們非常介意「語氣」，有時候你性急催促反而會惹她不開心。

第2名：什麼都不順眼，一直碎碎念

有些男生開車什麼都能碎碎念，一下子批評別人開車技術不好，一下子罵三寶，遇到塞車就暴怒，馬路鋪得不夠平穩都有意見，雖然有時候他們靠杯的事是事實，但把車內空間裡搞得烏煙瘴氣，出遊的樂趣也打折扣了。

第1名：一直玩手機、講電話

最讓女生反感的，莫過於開車的時候一直滑手機，甚至是講電話。很多男生大概覺得自己一邊開車一邊講電話的模樣，看起來多麽地事業有成！但女生卻不這麼認為，因為一心多用總有疏漏，戴著耳機搞不好忽略一些外界的聲音、車況，有些人常常聊得太投入而分心，偏離車道嚇死大家！

▲網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行調查，看看有些男生到底開車是做了哪些蠢事，讓妹子們頭也不回的離去～