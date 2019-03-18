獨／蕭萬長26日赴海南博鰲　可望見李克強談「兩岸共同市場」

▲2014年蕭萬長和李克強曾在博鰲亞洲論壇上握手合照。（圖／中新社）。

記者陳政錄／上海報導

博鰲亞洲論壇2019年年會，將於3月26至29日在大陸海南博鰲舉行，台灣方面，兩岸共同市場基金會榮譽董事長、前副總統蕭萬長26日將率30名工商界代表與會，包含大陸國家主席習近平「最熟悉的老朋友」冠捷科技總裁宣建生。可望在27日下午安排會見大陸國務院總理李克強，討論「兩岸共同市場」建立。

博鰲亞洲論壇（博鰲論壇）是總部位在海南博鰲的常設性國際組織，由25個亞洲國家和澳洲發起，2001年2月27日召開大會後宣布成立，每年以研討會、專題研究等方式，邀請中外專家學者出謀獻策，推進區域經貿合作。而蕭萬長曾為台灣重要政治人物，率團出席今年首個，有台灣高層民間組織參加的陸方國際級經貿論壇，受到外界關注。

▲習近平去年出席博鰲論壇開幕式，但今年可能因為適逢全國兩會剛閉幕、中美磋商關鍵期和4月北京將舉辦一帶一路論壇，因此出席機率大減 。（圖／資料照片）

值得注意的是，今年台灣方面，蕭萬長仍將按往例率領兩岸共同市場基金會內，台灣工商界代表出席之外，大陸方面，由於適逢全國兩會剛結束、中美貿易磋商關鍵期，傳出習近平今年可能不會再次出席，將改由國務院總理李克強代打，雖官方尚未定論，但知情人士透露，蕭萬長一行預計將與李克強會面。



據了解，蕭萬長此行隨同企業家包括去年習近平口中的「建生兄」宣建生、永豐銀行董事長陳嘉賢，台積電、台泥等企業亦將派高層代表與會，共計約30名，26日抵達海南博鰲後，27日下午預計安排會見李克強，雙方將坐下來談，內容包括推動兩岸「兩岸共同市場」建立，台灣代表團預計29日離開。

▲蕭萬長多次出席博鰲論壇。（圖／視覺中國）

事實上，由於習近平在年初《告台灣同胞書》40周年紀念會上，提到要打造兩岸共同市場、推展應通盡通、新四通等理念，並要求逐步為台胞台企提供同等待遇後，本次蕭萬長與會主要目的，將包括推動兩岸共同市場的建立，以及促進兩岸經貿交流、爭取台胞和台商的福祉。

蕭萬長成立的兩岸共同市場基金會經過正常程序申請，成為博鰲論壇會員後，於2003年開始，由蕭萬長屢次率團赴陸進行經貿對話，曾與時任大陸國務院總理溫家寶、時任國家主席胡錦濤等會面，並在2013年、2015年兩次會見大陸國家主席習近平。

▲博鰲亞洲論壇會址。（圖／翻攝自博鰲亞洲論壇官網）

不過在2018年，雖蕭萬長與習近平兩人再次會面，但未如外界預期的「坐下來談」，改以「習近平接見台灣代表團」的形式，在十多分鐘的時間內一一握手、簡單寒暄並發表談話，但在會上習近平主動點名過去他在福建任職時，就認識的「老朋友」台商宣建生，直呼為「建生兄」，引起關注。

今年博鰲論壇上，除蕭萬長一行將爭取會見李克強外，大陸國台辦主任劉結一、副主任裴金佳，以及前大陸商務部部長、前海協會會長陳德銘也將出席與會，屆時劉結一是否針對今年陸方對台工作發表談話，或是與台灣代表團見面，亦引發關注。

同時，在日前剛閉幕的大陸全國兩會上，李克強曾預告在去年推出惠台31條後，今年對台會有「新的舉措」，並強調將繼續抓好落實惠台措施，並在通過新的《外商投資法》後，未來在制定法規或政策性文件時，將認真傾聽台胞台企的意見。

▼去年海南博鰲論壇上，習近平於2018年4月10日上午會見蕭萬長一行。（圖／資料照片）