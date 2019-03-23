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影／紀念鄭南榕逝世30年　葉菊蘭：台灣的言論自由最大挑戰是大陸

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▲▼ 「南榕難容：nylon30周年」系列活動 。（圖／記者崔至雲攝）

▲鄭南榕遺孀葉菊蘭表示，台灣的言論自由最大挑戰是大陸。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

今年為人權鬥士、《由時代》周刊創辦人鄭南榕殉道30周年，台大研究生協會等6校學生團體舉辦「南榕難容：nylon30周年」系列活動。太陽花學運領袖林飛帆也現身聲援該活動，並在活動前進行短講。林飛帆表示，92共識、兩岸一家親，都是習近平對台的重要綱領，目前台灣處在一個相當危機的關頭中，如何讓台灣突破地緣政治，的確是很嚴峻的考驗。

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鄭南榕遺孀、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭在會前接受媒體採訪表示，三十年前，鄭南榕為了爭取100%的言論自由而犧牲，希望這次的活動可以讓年輕的朋友，認識台灣的歷史、白色恐怖的歷史。她也說，當年我們面對的是威權，我們要爭取的是可以說話的自由，「可以說真話的自由」，可是現在30年後面臨的挑戰是不一樣的，30年後的台灣當享受到100%的言論自由時，我們很重要的挑戰是來自大陸，以及大量的新媒體資訊、網路，以及假消息，來掩沒台灣對事實真相的追求。

▲▼ 「南榕難容：nylon30周年」系列活動 。（圖／記者崔至雲攝）

▲林飛帆表示，如何讓台灣突破地緣政治，是很嚴峻的考驗 。（圖／記者崔至雲攝）

葉菊蘭也提到，我們看到現在的挑戰，台灣的演藝人員為了大陸的市場必須要說，他不見得想說的話，他不想說他也必須要說，這是一個新的挑戰這是不一樣的，而當大家有非常自然的言論自由時，也別忘了言論自由是要負責任的，在鄭南榕的雜誌裡面，表達百分之百的言論自由，可是他也說過他的原則是有他負全責。

台大研究生協會會長許瑞福表示，如今我們活在可以暢所欲言的時代，這樣的言論自由其實是前人所努力爭取而來的，我們不能遺忘這一路以來前輩們的努力和付出，而言論自由仍是民主國家重要的基本人權之一，期望我們能在這一天紀念Nylon為爭取言論自由所做的犧牲奉獻。

▲▼ 「南榕難容：nylon30周年」系列活動 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大研究生協會會長許瑞福（圖左）及台大研究生協會會長王昱鈞（圖右）。（圖／記者崔至雲攝）

前台大研究生協會會長王昱鈞也說，轉型正義的推動應該要進入校園，每一個年輕人都應該有面對歷史的機會，期待能將此活動推廣到各校園。王昱鈞也轉述櫻人劇團導演馬場櫻的話，了解鄭南榕的事蹟後，深受感動，希望「獨立、自由」能有多點人來分攤。

林飛帆表示，在台灣內部價值分歧、世代決裂是我們面對的環境，包括婚姻平權在老一輩的人眼中是很怪異的事情；提高薪資在年輕世代眼裡是是很正常的事情，但是在老人眼裡，是覺得年輕人予取予求，而台灣身在極為不利的環境跟位置，外部我們也面臨大陸威脅，而台灣內部竟開始分化，打開著一條是以和平協議「一國兩制」以及「兩岸一家親」，想問這樣是要瓦解台灣人的自我認同嗎？這樣根本是在削弱台灣人對台灣人的信心。

林飛帆說，台灣人不能再以個人英雄主義式的方向來面對外界，應該思考如何團結，並且不同性別、多元文化、原住民、新移民等站在一起，雖然台灣人在匍匐前進，但是記得一定要繼續往前進，至於如何定位我們與對岸不同的價值，不應該只透過反併吞的訴求，我們要做的，應該是像鄭南榕所說的「剩下的，就是我們的事」一樣，繼續做著我們應該做的事。

▲▼ 「南榕難容：nylon30周年」系列活動 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大研究生協會等6校學生團體舉辦「南榕難容：nylon30周年」系列活動。（圖／記者崔至雲攝）

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關鍵字：鄭南榕,葉菊蘭,台灣,言論自由,習近平

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