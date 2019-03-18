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晚上11點還寫作業！62.9%陸童「睡不到8小時」　課業壓力是主因

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▲▼ 留守兒童,兒童,小孩,農村,鄉村。（圖／視覺中國）

▲在大陸有62.9%的孩童睡眠時間不到8小時。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

中國睡眠研究會17日發布《2019中國青少年兒童睡眠指數白皮書》，根據調查內容顯示，在年齡6歲至17歲的青少年兒童中，有62.9%的孩童睡眠時間未滿8小時，而「課業壓力」是影響孩子睡眠的首要因素。

《2019中國青少年兒童睡眠指數白皮書》是大陸目前樣本量最大的青少年睡眠狀況調查。中國睡眠研究調查了31個省市自治區，將近7萬人，而被調查對象主要是6至17歲青少年兒童，針對睡眠時長、睡眠障礙、醒後狀態進行分析；結果顯示，大陸青少年兒童的睡眠狀況評分為67.14分，低空飛過及格線。

《白皮書》內指出，6至12歲孩子的睡眠時長本來應在9至10小時，而13至17周歲的青少年睡眠時長應在8至9小時，但卻有62.9%的青少年兒童睡不到8小時。其中，13至17歲的青少年睡不到8小時的比例高達81.2%，而6至12歲的比例則為32.2% 。另外，調查也發現，週一至週四的晚間11點仍有8.64%的學生還在忙於課業。

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲睡眠不好的孩子容易出現情緒低落、脾氣暴躁、注意力不集中、記憶力變差、考前過度焦慮等等情況。（圖／CFP）

《白皮書》中顯示「偷走睡眠」的排行榜，而課業壓力是影響孩子睡眠的第一主因，佔了67.3%；其次是電視、手機、電腦等等，佔了27.1%；此外，噪音、聲光、空氣等外界因素影響佔24.8%；最後，家長的睡眠狀況對孩子的影響佔18%。

事實上，睡眠問題也會影響到青少年兒童的健康成長，中國睡眠研究會副理事長高雪梅教授表示，睡眠多的孩子，學習能力強、效率好；反觀睡眠不好的孩子，容易出現情緒低落、脾氣暴躁、注意力不集中、記憶力不好，以及考前過度焦慮等等。

據悉，經濟合作暨發展組織在2018年發布的一項研究中稱，大陸人平均睡眠時間為9小時，僅次於南非居世界第二。法媒也曾報導，大陸人一天睡9小時都要歸功於「午休」，晚上睡覺時也大概9點就上床，令人稱羨。如今，《睡眠指數白皮書》卻打臉法媒說法；中國睡眠研究會相關負責人表示，未來將推動睡眠科普教育，讓大家意識到青少年睡眠的重要性。

網友們看見《白皮書》研究內容也紛紛抱怨，「上班族也是」、「讀書的時候要寫作業壓力大，工作了要績效睡不著」、「請把上學時間推後一小時可以嗎」、「我一個大學生也缺乏睡眠」、「根本是作業太多」、「睡覺？背完這本書再睡！」。

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關鍵字：中國睡眠研究會,2019中國青少年兒童睡眠指數白皮書,睡眠,作業

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